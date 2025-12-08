Μύλος οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τον εξώστη: Η διαρροή της Αμαλίας, η ρεβάνς της «Αυγής» και η παραίτηση του διευθυντή της
Μύλος οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τον εξώστη: Η διαρροή της Αμαλίας, η ρεβάνς της «Αυγής» και η παραίτηση του διευθυντή της
Όσο περνούν οι μέρες, γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό το χάσμα που χωρίζει τον πρώην πρωθυπουργό από τους άλλοτε κομματικούς συντρόφους του
Δεν λένε να κοπάσουν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις από την εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», καθώς όσο περνούν οι μέρες, γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό το χάσμα που χωρίζει τον πρώην πρωθυπουργό από τους άλλοτε κομματικούς συντρόφους του.
Κορύφωση της ψυχικής και πολιτικής απόστασης αποτέλεσε ο... εξώστης του θεάτρου Παλλάς, όπου έλαβε χώρα η παρουσίαση της «Ιθάκης», με το πολιτικό προσωπικό, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Νέας Αριστεράς, τοποθετημένο στα θεωρεία και μακριά από την πλατεία, δηλαδή την... κοινωνία.
Μόνο που ο Αλέξης Τσίπρας δεν φέρεται να είχε άλλο τρόπο για να κωδικοποιήσει όσα δήλωνε εμφατικά από τη δήλωση κιόλας της παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα και σε κάθε δημόσια παρέμβασή του έκτοτε, ότι δηλαδή αποποιήθηκε τη βουλευτική έδρα και τα όποια προνόμιά της, για να συναντηθεί με την κοινωνία και όχι με τα...θεωρεία.
Για το λόγο αυτό, από την ημέρα της παραίτησής του μέχρι την «Ιθάκη» ο κ. Τσίπρας προτάσσει την οργάνωση από τα κάτω, κινηματικά και μοναχικά. Μόνο που μέχρι την συντριπτική εικόνα του... εξώστη λίγοι είχαν αντιληφθεί τα πραγματικά του σχέδια (και σίγουρα όχι οι πάντες στον ΣΥΡΙΖΑ), σχέδια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν αναγκαστικά το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της Κουμουνδούρου. Και όσοι, ωστόσο, από τους παλιούς του συνοδοιπόρους πλαισιώσουν τον πρώην πρωθυπουργό στην επόμενη πολιτική του φάση, φαίνεται πως θα επιλεγούν κατά μόνας και κατά περίπτωση, αλλά σίγουρα πάντως χωρίς οφίτσια που κουβαλούν από το παρελθόν, όπως για παράδειγμα ο τίτλος του Τομεάρχη κτλ.
Αυτό το νόημα είχαν όλες οι τελευταίες παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα και έσπευσε χθες να υπογραμμίζει εκ νέου το επιτελείο του, εκπέμποντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέο κύκλο περιοδειών του πρώην πρωθυπουργού για την «Ιθάκη» και «όχι μόνο», αφού δεν αποκλείεται να πυκνώσει τις παρεμβάσεις του συνομιλώντας με κοινωνικούς φορείς και για ζητήματα πέραν του συγγραφικού του έργου.
Όχι γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη το φθαρμένο και αναξιόπιστο πολιτικό σύστημα. Αλλά γιατί, επιτέλους όπως λένε, η «πέτρα» που έριξε ο Τσίπρας έβαλε τέλος στη στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά «από τα κάτω».
Άλλωστε στην κοινωνία, στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής και όχι στις ηγεσίες των κομμάτων, απευθύνεται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, όπως επισημαίνουν από την Αμαλίας. Μια πρόταση βαθιά και ουσιαστικά ενωτική, έξω από συμβατικούς υπολογισμούς κορυφών, που μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική στη χειμαζόμενη προοδευτική πλειοψηφία. Και που η τοποθέτηση απέναντί της θα κρίνει πολλά για πολλούς.
Πίσω από την αντιφατική προπαγάνδα που τη μια μιλούσε για «reunion του παλιού ΣΥΡΙΖΑ», και την άλλη για «εξορία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη», κρύβεται η αμηχανία όσων επιμένουν και επενδύουν σε ένα σύστημα διαφθοράς και μια πολιτική φθοράς και κοινωνικής παράλυσης, όπως περιγράφουν οι ίδιες πηγές.
Το πιο σημαντικό όμως, κατά την Αμαλίας, δεν είναι η προβλεπόμενη εμπαθής και στην πεπατημένη της συκοφαντίας αντίδραση του Μαξίμου και των κύκλων της συντήρησης. Είναι οι αντιδράσεις στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, που μέσα στην αντιφατικότητα, την ανάγνωση της συγκυρίας με κριτήρια ξεπερασμένα, ακόμα και την εμπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις, παραμερίζουν θέλοντας και μη τα προσχήματα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις του καθενός με γνώμονα την προοπτική της χώρας. Κι αυτή η συζήτηση, όσο δύσκολη κι αν είναι, πρέπει να γίνει, όχι με όρους καταγγελίας, αλλά με όρους πολιτικής, συναίσθησης της κατάστασης και ενσυναίσθησης. Και θα γίνει έτσι κι αλλιώς στις εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για την παρουσίαση της Ιθάκης και όχι μόνο, με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα.
Κορύφωση της ψυχικής και πολιτικής απόστασης αποτέλεσε ο... εξώστης του θεάτρου Παλλάς, όπου έλαβε χώρα η παρουσίαση της «Ιθάκης», με το πολιτικό προσωπικό, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Νέας Αριστεράς, τοποθετημένο στα θεωρεία και μακριά από την πλατεία, δηλαδή την... κοινωνία.
Μόνο που ο Αλέξης Τσίπρας δεν φέρεται να είχε άλλο τρόπο για να κωδικοποιήσει όσα δήλωνε εμφατικά από τη δήλωση κιόλας της παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα και σε κάθε δημόσια παρέμβασή του έκτοτε, ότι δηλαδή αποποιήθηκε τη βουλευτική έδρα και τα όποια προνόμιά της, για να συναντηθεί με την κοινωνία και όχι με τα...θεωρεία.
Για το λόγο αυτό, από την ημέρα της παραίτησής του μέχρι την «Ιθάκη» ο κ. Τσίπρας προτάσσει την οργάνωση από τα κάτω, κινηματικά και μοναχικά. Μόνο που μέχρι την συντριπτική εικόνα του... εξώστη λίγοι είχαν αντιληφθεί τα πραγματικά του σχέδια (και σίγουρα όχι οι πάντες στον ΣΥΡΙΖΑ), σχέδια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν αναγκαστικά το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της Κουμουνδούρου. Και όσοι, ωστόσο, από τους παλιούς του συνοδοιπόρους πλαισιώσουν τον πρώην πρωθυπουργό στην επόμενη πολιτική του φάση, φαίνεται πως θα επιλεγούν κατά μόνας και κατά περίπτωση, αλλά σίγουρα πάντως χωρίς οφίτσια που κουβαλούν από το παρελθόν, όπως για παράδειγμα ο τίτλος του Τομεάρχη κτλ.
Αυτό το νόημα είχαν όλες οι τελευταίες παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα και έσπευσε χθες να υπογραμμίζει εκ νέου το επιτελείο του, εκπέμποντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέο κύκλο περιοδειών του πρώην πρωθυπουργού για την «Ιθάκη» και «όχι μόνο», αφού δεν αποκλείεται να πυκνώσει τις παρεμβάσεις του συνομιλώντας με κοινωνικούς φορείς και για ζητήματα πέραν του συγγραφικού του έργου.
Η πρώτη διαρροή της πλευράς Τσίπρα μετά το ΠαλλάςΠάντως, με τη γνωστή φράση του Γαλιλαίου, «και όμως γυρίζει!», όταν το ιερατείο τον απειλούσε να τον ρίξει στην πυρά επειδή έλεγε το ορθό, σχολίασαν στην Αμαλίας τις αντιδράσεις, αλλά και την κινητικότητα, που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί η Ιθάκη και η παρέμβαση Τσίπρα στο Παλλάς.
Όχι γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη το φθαρμένο και αναξιόπιστο πολιτικό σύστημα. Αλλά γιατί, επιτέλους όπως λένε, η «πέτρα» που έριξε ο Τσίπρας έβαλε τέλος στη στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά «από τα κάτω».
Άλλωστε στην κοινωνία, στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής και όχι στις ηγεσίες των κομμάτων, απευθύνεται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, όπως επισημαίνουν από την Αμαλίας. Μια πρόταση βαθιά και ουσιαστικά ενωτική, έξω από συμβατικούς υπολογισμούς κορυφών, που μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική στη χειμαζόμενη προοδευτική πλειοψηφία. Και που η τοποθέτηση απέναντί της θα κρίνει πολλά για πολλούς.
Πίσω από την αντιφατική προπαγάνδα που τη μια μιλούσε για «reunion του παλιού ΣΥΡΙΖΑ», και την άλλη για «εξορία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη», κρύβεται η αμηχανία όσων επιμένουν και επενδύουν σε ένα σύστημα διαφθοράς και μια πολιτική φθοράς και κοινωνικής παράλυσης, όπως περιγράφουν οι ίδιες πηγές.
Απογοητευτική εικόναΗ προπαγανδιστική κατασκευή, που αγνοεί τις δεκάδες χιλιάδες των πολιτών που συμμετείχαν στην εκδήλωση του Παλλάς, ζωντανά ή από τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, και επιμένει να εστιάζει σε προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτέλειες, δεν είναι παρά μια ακόμη αγωνιώδης προσπάθεια να πετάξουν «τη μπάλα στην εξέδρα». Να ευτελίσουν τη συζήτηση σε κουτσομπολιό και μίζερη διεκδίκηση θέσεων -αυτά δηλαδή ακριβώς που για τον Τσίπρα παράγουν και αναπαράγουν τη σημερινή απογοητευτική εικόνα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Και απομακρύνουν τους πολίτες από την πολιτική, συνεχίζουν οι πηγές της Αμαλίας.
Το πιο σημαντικό όμως, κατά την Αμαλίας, δεν είναι η προβλεπόμενη εμπαθής και στην πεπατημένη της συκοφαντίας αντίδραση του Μαξίμου και των κύκλων της συντήρησης. Είναι οι αντιδράσεις στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, που μέσα στην αντιφατικότητα, την ανάγνωση της συγκυρίας με κριτήρια ξεπερασμένα, ακόμα και την εμπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις, παραμερίζουν θέλοντας και μη τα προσχήματα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις του καθενός με γνώμονα την προοπτική της χώρας. Κι αυτή η συζήτηση, όσο δύσκολη κι αν είναι, πρέπει να γίνει, όχι με όρους καταγγελίας, αλλά με όρους πολιτικής, συναίσθησης της κατάστασης και ενσυναίσθησης. Και θα γίνει έτσι κι αλλιώς στις εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για την παρουσίαση της Ιθάκης και όχι μόνο, με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα.
Ενεργά παρών στη... βάσηΣε κάθε περίπτωση, στην Αμαλίας επιμένουν ότι δεν πρόκειται να «φυλακίσουν» σε καμιά περίπτωση τη συζήτηση που άνοιξε σε αψιμαχίες, ή αντιπαραθέσεις κορυφής. Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Ούτε έχει πρόθεση και διάθεση να απαξιώσει, να νουθετήσει, και πολύ περισσότερο να επιβάλει σ’ αυτές τις απόψεις του. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ’ αυτούς. Στην προσπάθεια αφύπνισης, εντέλει, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που σηκώνει τα βάρη της σημερινής πολιτικής και αναζητά μια διέξοδο από το βάλτο, θα κριθεί η προοπτική της επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης αλλά και το όραμα μιας νέας μεταπολίτευσης που θα αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπιστία των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στη δημοκρατία.
Το πρωτοσέλιδο και η παραίτησηΣε κάθε περίπτωση, η νέα στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα δεν επηρεάζεται από... απρόοπτα, για αυτό και το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Αυγής» δεν πτόησε το επιτελείο του, ακόμη και αν προκάλεσε την παραίτηση του Διευθυντή της εφημερίδας, Σπύρου Σουρμελίδη.
Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έσπευσαν να εξηγήσουν πως «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο», καθώς ο κεντρικός τίτλος ήταν «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας βίοι παράλληλοι», κάνοντας λόγο παράλληλα για «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».
Ως συνοδευτικό σχόλιο αναφερόταν πως «το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους», με την “Ιθάκη” να παρουσιάζεται ως “προάγγελος κόμματος”.
Για την Κουμουνδούρου, η παραίτηση του Διευθυντή της ιστορικής εφημερίδας υπήρξε μονόδρομος, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιμένει στη συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο τελευταίος φερόταν εκτός της σχετικής συζήτησης στο πρωτοσέλιδο της “Αυγής”.
Ακόμη, όμως, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN το Σαββατοκύριακο, εξήγησε πως παρά τη διαφορετική οπτική που υπάρχει ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τον κ. Τσίπρα αυτή την περίοδο, ο πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι μέρος και της προσπάθειας και του διαλόγου για κοινό προοδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο.
Ωστόσο, η παραίτηση Σουρμελίδη δεν συμπαρέσυρε και το σχετικό editorial, το οποίο εμφανιζόταν χθες μέχρι αργά το βράδυ στην ιστοσελίδα avgi.gr, περιγράφοντας πως «οι βίοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα από εδώ και μπρος θα είναι παράλληλοι. Με την ελπίδα ότι οι πορείες δεν θα στραβώσουν για να γίνουν συγκρουσιακές». «Η σύμπλευση και η συμπόρευση είναι πάντα θετικές επιλογές. Δεν είναι οι μόνες, και κυρίως χρειάζονται περισσότεροι από ένας για να γίνουν πραγματικότητα» κατέληγε το σχετικό άρθρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός θα κοιτάξει το δρόμο πίσω του, αναζητώντας με...φόρα αυτήν την περίοδο τη μέγιστη γείωσή του στην κοινωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα