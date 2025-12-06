Σωκράτης Φάμελλος: «Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος» - Η απάντηση σε Τσίπρα

«Απαιτείται ενιαία και προοδευτική απάντηση για να αντιμετωπιστεί η κυβερνητική αδιαφορία και η κρίση στην ύπαιθρο», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ