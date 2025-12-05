Καλπάκης (Γραμματέας ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ): Στην Αριστερά δεν μας ενδιαφέρουν οι θέσεις ρεζερβέ, ούτε αν θα είμαστε στην πρώτη ή στην τελευταία σειρά
Καλπάκης (Γραμματέας ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ): Στην Αριστερά δεν μας ενδιαφέρουν οι θέσεις ρεζερβέ, ούτε αν θα είμαστε στην πρώτη ή στην τελευταία σειρά
Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση Φάμελλου και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη του «Παλλάς» κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Οι αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζονται μετά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα το απόγευμα της Τετάρτης στο θέατρο «Παλλάς». Πολλή κουβέντα δημιούργησε η ταξιθεσία της εκδήλωσης, που είχε ως αποτέλεσμα να τοποθετηθούν οι Πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης αντίστοιχα στον εξώστη, μαζί με τους βουλευτές των δυο κομμάτων, αλλά και ιστορικά στελέχη, όπως ο Γιάννης Δραγασάκης.
Οι αντιδράσεις σχετικά με αυτή τη κίνηση συνεχίζονται μέχρι και σήμερα μιας και σχετικό σχόλιο έκανε και ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης μιλώντας σε εκπομπή του Naftemporiki TV.
«Στην Αριστερά δεν μας νοιάζουν ούτε οι θέσεις ρεζερβέ, ούτε αν θα είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη μεσαία ή στην τελευταία σειρά. Στρατιώτες έχουμε μάθει να είμαστε. Σας θυμίζω ότι ήμουν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κι επέλεξα να μπω στον πολιτικό πάγο για έναν ολόκληρο χρόνο επί Κασσελάκη, γιατί δεν μου το επέτρεπαν οι αρχές και οι αξίες μου. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του και έχει δώσει τα δείγματα γραφής του» ανέφερε αρχικά.
Και πρόσθεσε σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: «Όσον αφορά την πολιτική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρθηκε για την ανάγκη να υπάρξει ένα big bang στον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα, διότι έχουμε μια κυβέρνηση, τη ΝΔ, που από το 41% πήγε στο 28% στις ευρωεκλογές και τώρα στις δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι λίγο πάνω από το 20%, ενώ από τον προοδευτικό χώρο δεν υπάρχει ισχυρός πόλος διακυβέρνησης να την αντιμετωπίσει, αυτό είναι αδιέξοδο, είναι μια ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα και αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η ανισορροπία, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της ακροδεξιάς. Το βλέπουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα, ότι φταίμε όλοι το ίδιο, ότι είμαστε όλοι ιδιοτελείς και ότι κοιτάμε να είμαστε πρώτοι στο χωριό, διότι αποδόθηκαν ευθύνες συλλήβδην σε όλους, οι οποίες δεν αναλογούν. Θυμίζω ότι για περισσότερο από ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του παλεύουν για την υπόθεση της συνεργασίας και της ενότητας του προοδευτικού χώρου. Ο Σωκράτης Φάμελλος εκλέχθηκε πρόεδρος και ένα μήνα μετά την εκλογή του είπε «ελάτε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί». Αν ήταν στη λογική να είμαι πρώτος στο χωριό, θα έλεγε ας μείνω στο 6, 7, 8% που είχε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να είμαι πρόεδρος ενός κόμματος που θα έβγαζε 20 - 25 βουλευτές στη Βουλή. Δεν είπε αυτό. Είπε από την πρώτη στιγμή ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί ένα ενιαίο, ένα κοινό, ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στη ΝΔ και αυτή η αναγκαιότητα συνεχίζει και υπάρχει σήμερα».
Οι αντιδράσεις σχετικά με αυτή τη κίνηση συνεχίζονται μέχρι και σήμερα μιας και σχετικό σχόλιο έκανε και ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης μιλώντας σε εκπομπή του Naftemporiki TV.
«Στην Αριστερά δεν μας νοιάζουν ούτε οι θέσεις ρεζερβέ, ούτε αν θα είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη μεσαία ή στην τελευταία σειρά. Στρατιώτες έχουμε μάθει να είμαστε. Σας θυμίζω ότι ήμουν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κι επέλεξα να μπω στον πολιτικό πάγο για έναν ολόκληρο χρόνο επί Κασσελάκη, γιατί δεν μου το επέτρεπαν οι αρχές και οι αξίες μου. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του και έχει δώσει τα δείγματα γραφής του» ανέφερε αρχικά.
Και πρόσθεσε σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: «Όσον αφορά την πολιτική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρθηκε για την ανάγκη να υπάρξει ένα big bang στον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα, διότι έχουμε μια κυβέρνηση, τη ΝΔ, που από το 41% πήγε στο 28% στις ευρωεκλογές και τώρα στις δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι λίγο πάνω από το 20%, ενώ από τον προοδευτικό χώρο δεν υπάρχει ισχυρός πόλος διακυβέρνησης να την αντιμετωπίσει, αυτό είναι αδιέξοδο, είναι μια ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα και αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η ανισορροπία, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της ακροδεξιάς. Το βλέπουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα, ότι φταίμε όλοι το ίδιο, ότι είμαστε όλοι ιδιοτελείς και ότι κοιτάμε να είμαστε πρώτοι στο χωριό, διότι αποδόθηκαν ευθύνες συλλήβδην σε όλους, οι οποίες δεν αναλογούν. Θυμίζω ότι για περισσότερο από ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του παλεύουν για την υπόθεση της συνεργασίας και της ενότητας του προοδευτικού χώρου. Ο Σωκράτης Φάμελλος εκλέχθηκε πρόεδρος και ένα μήνα μετά την εκλογή του είπε «ελάτε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί». Αν ήταν στη λογική να είμαι πρώτος στο χωριό, θα έλεγε ας μείνω στο 6, 7, 8% που είχε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να είμαι πρόεδρος ενός κόμματος που θα έβγαζε 20 - 25 βουλευτές στη Βουλή. Δεν είπε αυτό. Είπε από την πρώτη στιγμή ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί ένα ενιαίο, ένα κοινό, ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στη ΝΔ και αυτή η αναγκαιότητα συνεχίζει και υπάρχει σήμερα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα