Κωνσταντοπούλου: Ειδικός στο ξεπούλημα ο Τσίπρας, έπρεπε να πάει φυλακή για το Μάτι - Δεν ταλαιπωρούσα τους βουλευτές, πρέπει να δουλεύουν

Καταλόγισε προσπάθεια γελοιοποίησης που, όπως είπε, δείχνει το πολύ χαμηλό επίπεδό του κ. Τσίπρα - «Δείχνει ένα πρόσωπο χαμηλού φυράματος εντελώς αντίθετου με τον μύθο γύρω του που έχει φτιαχτεί»