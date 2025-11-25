«Το λιγουρεύεσαι;»: Η ανάρτηση Τσίπρα με την αφιέρωση του βιβλίου του στον Άδωνι Γεωργιάδη - Δείτε βίντεο
«Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Υγείας
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφόρησε από χθες στα βιβλιοπωλεία και σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να γράφει μια αφιέρωση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Σε συνέντευξή του πριν από μερικές ημέρες ο υπουργός Υγείας είχε μιλήσει ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου «Ιθάκη» σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως «ο κύριος Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και ''τα λιγουρεύεστε''».
Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, έχει χρησιμοποιήσει ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και φαίνεται να γράφει μια αφιέρωση προς τον ίδιο. «Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει». Ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός κρατά το βιβλίο του και λέει: «Το λιγουρεύεστε έτσι;».
Δείτε το βίντεο:
