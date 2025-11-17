Τα μηνύματα της συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία με κόμβο την Ελλάδα

Η Ελλάδα «παίζει μπάλα» στο αμερικανικό ενεργειακό τερέν - Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μαξίμου για τη συμφωνία ΔΕΠΑ και Naftogaz για μεταφορά αμερικανικού LNG με σημείο αφετηρίας την Αλεξανδρούπολη