Τα μηνύματα της συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία με κόμβο την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία LNG ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ Τουρκία

Τα μηνύματα της συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία με κόμβο την Ελλάδα

Η Ελλάδα «παίζει μπάλα» στο αμερικανικό ενεργειακό τερέν - Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μαξίμου για τη συμφωνία ΔΕΠΑ και Naftogaz για μεταφορά αμερικανικού LNG με σημείο αφετηρίας την Αλεξανδρούπολη

Τα μηνύματα της συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία με κόμβο την Ελλάδα
Γιώργος Ευγενίδης
179 ΣΧΟΛΙΑ
«Η Ελλάδα έτσι, για να το πω με πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας». Με αυτή τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός έδειξε τη βούληση της κυβέρνησης να διαδραματίσει έναν νέο και αναβαθμισμένο ρόλο στην ενεργειακή εξίσωση της ευρύτερης περιοχής, αποδεικνύοντας έτσι την κρισιμότητα της χώρας μας για τις ΗΠΑ.



Δεν ήταν άλλωστε τυχαία η χθεσινή παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ουκρανικής Naftogaz για τη μεταφορά αμερικανικού LNG με σημείο αφετηρίας την Αλεξανδρούπολη.

Τόσο η παρουσία της κυρία Γκιλφόιλ-έφτασε στο Μαξίμου μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου- όσο και η πρακτική ενεργοποίηση του project του κάθετου διαδρόμου με κατάληξη την Ουκρανία ήταν χθες η νοερή συνέχεια του μεγάλου συνεδρίου PTEC που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Ζάππειο. Άλλωστε, φορέας υλοποίησης της συμφωνίας με τη Naftogaz που θα τεθεί σε εφαρμογή σε πρώτη φάση από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο του 2026, θα είναι η εταιρία Atlantic-See, ήτοι η κοινοπραξία ΔΕΠΑ-Aktor, η οποία ανακοινώθηκε μαζί με τη σύμπραξη της αμερικανικής DFC στο ενεργειακό forum.


Το αμερικανικό LNG θα μεταφερθεί μέσω του Route 1, που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Η εν λόγω συμφωνία, όπως το έθεσε και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, συνιστά ένα βήμα εξασφάλισης της χώρας του ενόψει του δύσκολου χειμώνα, καθώς οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ανηλεώς κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και απαιτείται χρόνος αποκατάστασης. Για την Ελλάδα, η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμα λιθαράκι στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της εταιρικής σχέσης με τις ΗΠΑ, με τη χώρα μας να διαδραματίζει ρόλο «κόμβου» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και για τα οικονομικά συμφέροντα της Ουάσινγκτον.

Κλείσιμο


Τόσο η χθεσινή συμφωνία, όσο και η εικόνα της κυρίας Γκιλφόιλ να δίνει το παρών στις τελικές υπογραφές αποτελούν για το Μέγαρο Μαξίμου και μια ουσιαστική πολιτική απάντηση στις αιχμές και στις βολές του προηγούμενου διαστήματος για ανυπαρξία σχέσεων με τη νέα διοίκηση Τραμπ, αλλά και για ανισοβαρή ενίσχυση της Τουρκίας εις βάρος της χώρας μας.

Εντούτοις, η Τουρκία εξακολουθεί να μην μπορεί να ικανοποιήσει το βασικό αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ για απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης διατρανώνει σε όλους τους τόνους ότι η Ευρώπη θα διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου απευθείας από τη Μόσχα και θα λειτουργήσει de facto ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG για την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο της συναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία οι οικονομικές συμφωνίες έχουν βαρύνουσα σημασία, η Αθήνα αντιλαμβάνεται την ενέργεια ως «νόμισμα» για να έχει συνεπή θέση στο τραπέζι του Αμερικανού προέδρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σήμερα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου: Κλειστοί σταθμοί σε Μετρό και ΗΣΑΠ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και 5.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο στο TikTok

Σκόνη από σήμερα, διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων έως 25 Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Γιώργος Ευγενίδης
179 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης