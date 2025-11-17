Τα μηνύματα της συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία με κόμβο την Ελλάδα
Η Ελλάδα «παίζει μπάλα» στο αμερικανικό ενεργειακό τερέν - Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μαξίμου για τη συμφωνία ΔΕΠΑ και Naftogaz για μεταφορά αμερικανικού LNG με σημείο αφετηρίας την Αλεξανδρούπολη
Οι σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας αποκτούν μια νέα κρίσιμη πτυχή, αυτή της νέας, ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσσεται από τον νότο προς τον βορρά, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και του διασυνδετήριου άξονα Αλεξανδρούπολης–Οδησσού. pic.twitter.com/SYcd2MOF1j— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 16, 2025
Δεν ήταν άλλωστε τυχαία η χθεσινή παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ουκρανικής Naftogaz για τη μεταφορά αμερικανικού LNG με σημείο αφετηρίας την Αλεξανδρούπολη.
Τόσο η παρουσία της κυρία Γκιλφόιλ-έφτασε στο Μαξίμου μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου- όσο και η πρακτική ενεργοποίηση του project του κάθετου διαδρόμου με κατάληξη την Ουκρανία ήταν χθες η νοερή συνέχεια του μεγάλου συνεδρίου PTEC που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Ζάππειο. Άλλωστε, φορέας υλοποίησης της συμφωνίας με τη Naftogaz που θα τεθεί σε εφαρμογή σε πρώτη φάση από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο του 2026, θα είναι η εταιρία Atlantic-See, ήτοι η κοινοπραξία ΔΕΠΑ-Aktor, η οποία ανακοινώθηκε μαζί με τη σύμπραξη της αμερικανικής DFC στο ενεργειακό forum.
Energy security is national security. It’s that simple. I was honored to witness the historic signing of a letter of intent between ATLANTIC-SEE LNG TRADE, a joint venture between Greek energy supplier DEPA and Aktor, and Ukraine’s NAFTOGAZ in Athens today. This achievement… pic.twitter.com/njZhVTiqA3— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 16, 2025
Το αμερικανικό LNG θα μεταφερθεί μέσω του Route 1, που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).
Η εν λόγω συμφωνία, όπως το έθεσε και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, συνιστά ένα βήμα εξασφάλισης της χώρας του ενόψει του δύσκολου χειμώνα, καθώς οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ανηλεώς κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και απαιτείται χρόνος αποκατάστασης. Για την Ελλάδα, η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμα λιθαράκι στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της εταιρικής σχέσης με τις ΗΠΑ, με τη χώρα μας να διαδραματίζει ρόλο «κόμβου» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και για τα οικονομικά συμφέροντα της Ουάσινγκτον.
From the very first days of Russia’s full-scale invasion, Greece has been helping us, working together with Europe and with other partners so that we can reach the conditions under which peace becomes possible. And we truly value your support and your commitment. Today we have an… pic.twitter.com/tN83Mjnamh— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025
Τόσο η χθεσινή συμφωνία, όσο και η εικόνα της κυρίας Γκιλφόιλ να δίνει το παρών στις τελικές υπογραφές αποτελούν για το Μέγαρο Μαξίμου και μια ουσιαστική πολιτική απάντηση στις αιχμές και στις βολές του προηγούμενου διαστήματος για ανυπαρξία σχέσεων με τη νέα διοίκηση Τραμπ, αλλά και για ανισοβαρή ενίσχυση της Τουρκίας εις βάρος της χώρας μας.
Εντούτοις, η Τουρκία εξακολουθεί να μην μπορεί να ικανοποιήσει το βασικό αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ για απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης διατρανώνει σε όλους τους τόνους ότι η Ευρώπη θα διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου απευθείας από τη Μόσχα και θα λειτουργήσει de facto ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG για την ευρωπαϊκή ήπειρο.
