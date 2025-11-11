Ζαχαράκη κατά Πελετίδη: Να μας πει αν θέλει το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία της Πάτρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κώστας Πελετίδης Σοφία Ζαχαράκη Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου Πάτρα

Ζαχαράκη κατά Πελετίδη: Να μας πει αν θέλει το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία της Πάτρας

Η υπουργός Παιδείας σχολίασε την κίνηση του δημάρχου Πάτρας να αφαιρέσει τις ταμπέλες με τους χορηγούς του προγράμματος εκσυγχρονισμού των σχολικών κτιρίων

Ζαχαράκη κατά Πελετίδη: Να μας πει αν θέλει το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία της Πάτρας
9 ΣΧΟΛΙΑ
Το γάντι στον Κώστα Πελετίδη έριξε η Σοφία Ζαχαράκη, σχολιάζοντας την κίνηση του δημάρχου Πατρέων να αφαιρέσει τις ταμπέλες με τους χορηγούς του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.

Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Action 24, κάλεσε στον κ. Πελετίδη ««να απαντήσει αν θέλει το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου στα σχολεία του».

«Συνεργαζόμαστε με τους δήμους για τις επισκευές σχολικών μονάδων» είπε η υπουργός Παιδείας. Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με χορηγία από τις τράπεζες για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων θα συνεχιστεί με περίπου 100 εκατ. ευρώ με στόχο την αναβάθμιση περίπου 2.000 σχολείων κάθε χρόνο.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de5p3g77pxjt)


Ειδήσεις σήμερα:

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX στη Βοιωτία - Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του

Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της

Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης