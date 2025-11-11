Ζαχαράκη κατά Πελετίδη: Να μας πει αν θέλει το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία της Πάτρας
Η υπουργός Παιδείας σχολίασε την κίνηση του δημάρχου Πάτρας να αφαιρέσει τις ταμπέλες με τους χορηγούς του προγράμματος εκσυγχρονισμού των σχολικών κτιρίων
Το γάντι στον Κώστα Πελετίδη έριξε η Σοφία Ζαχαράκη, σχολιάζοντας την κίνηση του δημάρχου Πατρέων να αφαιρέσει τις ταμπέλες με τους χορηγούς του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.
Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Action 24, κάλεσε στον κ. Πελετίδη ««να απαντήσει αν θέλει το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου στα σχολεία του».
«Συνεργαζόμαστε με τους δήμους για τις επισκευές σχολικών μονάδων» είπε η υπουργός Παιδείας. Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με χορηγία από τις τράπεζες για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων θα συνεχιστεί με περίπου 100 εκατ. ευρώ με στόχο την αναβάθμιση περίπου 2.000 σχολείων κάθε χρόνο.
