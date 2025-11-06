Μαρινάκης: Το ξήλωμα δεν είναι πολιτική, παράλογη η εικόνα του δημάρχου Πατρέων που έβγαλε την πινακίδα από σχολείο

Το πρόγραμμα, πλέον, επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ των τραπεζών, συν 250 εκατομμύρια ευρώ από το Κράτος, από το «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». Με τα λεφτά αυτά, μετά τα 431 σχολεία που αναβαθμίζονται, θα ανακαινιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα. Με λίγα λόγια, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στα σχολεία μας.Γίνονται βελτιώσεις για την προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές για άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων, αποκατάσταση ζημιών και ανακαίνιση στις τουαλέτες των σχολείων και συνολικά εργασίες συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης.Με λίγα λόγια, όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα».