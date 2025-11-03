Καρυστιανού για Τσίπρα: Ο επαγγελματίας πολιτικός έχουμε συνηθίσει άλλα να λέει και άλλα να κάνει

Έχει μια ιστορία πίσω του, την έχουμε δει, δεν ξέρω τι λέει τώρα, σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας πως δεν της έχει προτείνει να συμπορευτούν - Ακόμη μίλησε για μια νέα κίνηση που «προχωράει πολύ γοργά»