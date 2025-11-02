Φαραντούρης: Να σκύψουμε σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, είναι σταυροδρόμι των ενεργειακών και μεταφορικών διαδρόμων της Ευρώπης
Φαραντούρης: Να σκύψουμε σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, είναι σταυροδρόμι των ενεργειακών και μεταφορικών διαδρόμων της Ευρώπης
Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με φορείς και Αρχές για ζητήματα της πόλης και δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει σταθερά να παρακολουθεί από κοντά τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, μεταφέροντάς τα στα ευρωπαϊκά όργανα και στην εθνική πολιτική συζήτηση
«Αφάλεια, στέγαση, ανεργία», ιεράρχησε τα προβλήματα που επείγουν για την Θεσσαλονίκη και ευρύτερα την Βόρεια Ελλάδα, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης απ' τη συμπρωτεύουσα προσκεκλημένος σε εκδήλωση για την παρουσίαση βιβλίου, όπου παράλληλα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με φορείς και Αρχές για ζητήματα της πόλης.
«Συναντήθηκα με φορείς, Αρχές, εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και πολίτες γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Ενημερώθηκα για την έξαρση της εγκληματικότητας και τις αλλεπάλληλες ληστείες που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Οι Ενώσεις Αστυνομικών απευθύνουν έκκληση για άμεση ενίσχυση της δύναμης με τουλάχιστον διακόσιους νέους αστυνομικούς, επισημαίνοντας τις αυξημένες ανάγκες», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και αξιοπρεπούς καθημερινότητας.
Πρόβλημα στέγασης στη Θεσσαλονίκη
«Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σοβαρό ζήτημα στέγασης και ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές στο κέντρο και δυσκολεύουν νέους και φοιτητές να βρουν κατοικία», πρόσθεσε ο κ. Φαραντούρης. Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά εργαλεία που δίνουν στις πόλεις τη δυνατότητα να διαμορφώνουν πολιτικές για ισορροπία μεταξύ τουρισμού και στέγης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι οι κάτοικοι και η ποιότητα ζωής τους.
Ιδιαίτερη θέση είχε στις συζητήσεις είχε και ο ενεργειακός και μεταφορικός ρόλος της Θεσσαλονίκης, ως σταυροδρόμι των ενεργειακών και μεταφορικών διαδρόμων της Ευρώπης. Ο κ. Φαραντούρης επεσήμανε τη γεωστρατηγική σημασία της πόλης και την ανάγκη για έναν σύγχρονο, ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, που έχει καθυστερήσει εδώ και χρόνια, με ευθύνη του αθηναϊκού κέντρου. «Η Θεσσαλονίκη διαθέτει τη θέση και το ανθρώπινο δυναμικό για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση. Αρκεί να υπάρξει σχέδιο και πολιτική βούληση» σημείωσε.
Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που ανοίγει η συμμετοχή της πόλης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» που μπορεί να μετατραπεί σε φιλοπεριβαλλοντικές επενδύσεις, έξυπνες μετακινήσεις και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.
Ο Νικόλας Φαραντούρης υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζεται υποκριτικά ως «συμπρωτεύουσα» και να αποκτήσει τη φωνή και τον ρόλο που της αξίζουν, με ίσους πόρους, υποδομές και παρουσία στα κέντρα αποφάσεων.
«Θα συνεχίσω σταθερά να παρακολουθώ από κοντά τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, μεταφέροντάς τα στα ευρωπαϊκά όργανα και στην εθνική πολιτική συζήτηση», τόνισε. «Η Βόρεια Ελλάδα δεν χρειάζεται συμπάθεια, χρειάζεται σχέδιο, συνέπεια και φωνή», κατέληξε χαρακτηριστικά.
