Λατινοπούλου: Δεν θα φιλοξενήσει η Ελλάδα όλη την Αφρική και την Ασία, δεν χωράμε - Να πάνε στην ευχή του Αλλάχ στις χώρες που εφαρμόζουν τη σαρία
«Όταν είσαι σοβαρή χώρα κάνεις διακρατικές συμφωνίες, όχι κάνουμε τον κλέφτη υδραυλικό αντί να τον συλλάβουμε και να τον στείλουμε σε Γυάρο και Μακρόνησο
Δεν θα φιλοξενήσει η Ελλάδα όλη την Αφρική και την Ασία, δεν χωράμε» δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναπτύσσοντας τις θέσεις της για το μεταναστευτικό.
«Σε ένα σπίτι 40 τ.μ. θα φιλοξενήσετε χίλιους; Έχεις 10% της χώρας που είναι Μουσουλμάνοι που γεννάνε με ρυθμούς που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς. Δεν είναι ασφαλές» είπε στο MEGA η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
Σύμφωνα με την ίδια «πρέπει να τους διώξουμε, να τους πάμε σε χώρες της Αφρικής, να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες με την Αίγυπτο τη Ρουάντα την Τυνησία. Η κουλτούρα τους δεν ταιριάζει στην Ευρώπη. Να πάνε στην ευχή του Αλλάχ και να πάνε στις χώρες που εφαρμόζουν τη σαρία».
Όπως τόνισε «παράνομος λαθρομετανάστης που εισβάλει στη χώρα πρέπει να συλλαμβάνεται και να οδηγείται σε κλειστά κέντρα».
«Όταν είσαι σοβαρή χώρα κάνεις διακρατικές συμφωνίες, όχι κάνουμε τον κλέφτη υδραυλικό αντί να τον συλλάβουμε και να τον στείλουμε σε Γυάρο και Μακρόνησο» συμπλήρωσε.
Η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε τέλος και στην εγκληματικότητα των Ρομά λέγοντας «στην Ελλάδα είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Είναι πρόβλημα όταν το 1% είναι γύφτοι και το το 53% αυτών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΑΣ, ευθύνεται για κλοπές και ληστείες»
