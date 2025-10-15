Λιποθυμικό επεισόδιο στη Βουλή είχε η Μαρία Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης - Είναι καλά στην υγεία της

Διακόπηκε η συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο έπειτα από 13 ώρες - Η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, που συνήλθε γρήγορα, ένιωσε προηγουμένως έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε - Συνάδελφοί της έσπευσαν κοντά της, η υπουργός Νίκη Κεραμέως έτρεξε να ειδοποιήσει τον γιατρό της Βουλής