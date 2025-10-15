Λιποθυμικό επεισόδιο στη Βουλή είχε η Μαρία Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης - Είναι καλά στην υγεία της
Διακόπηκε η συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο έπειτα από 13 ώρες - Η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, που συνήλθε γρήγορα, ένιωσε προηγουμένως έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε - Συνάδελφοί της έσπευσαν κοντά της, η υπουργός Νίκη Κεραμέως έτρεξε να ειδοποιήσει τον γιατρό της Βουλής
Λιποθυμικό επεισόδιο στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, είχε λίγο μετά τις 11 το βράδυ η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου.
Η κυρία Αθανασίου είχε ολοκληρώσει την ομιλία της και στο βήμα της Ολομέλειας βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην αίθουσα και να διακοπεί η συνεδρίαση.
Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έτρεξε να ειδοποιήσει τον γιατρό της Βουλής, ενώ ο κ. Τζανακόπουλος κατέβηκε από το βήμα και έσπευσε προς τα έδρανα που βρισκόταν η κυρία Αθανασίου, όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοί της.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυρία Αθανασίου συνήλθε γρήγορα, ενώ κοντά της βρέθηκε και ο γιατρός της Βουλής. Η προσωρινή αδιαθεσία της αποδόθηκε σε κόπωση, καθώς η συζήτηση είχε ξεκινήσει στις 10 το πρωί και συνεχιζόταν για 13 ώρες, όταν διακόπηκε οριστικά, εξαιτίας του λιποθυμικού επεισοδίου.
Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο.
