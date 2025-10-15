ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των Επιτροπών του Συνεδρίου

Μιχάλης Κατρίνης, ΒουλευτήςΠάρις Κουκουλόπουλος, ΒουλευτήςΓιάννης Κουτσούκος, Διευθυντής Κοινοβουλευτικής ΟμάδαςΓιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής- Αντιπρ. Ομάδας Προοδευτικής Συμμαχίας Δημοκρατών και Σοσιαλιστών (S&D)Δημήτρης Μάντζος, Κοινοβουλευτικός ΕκπρόσωποςΌλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια Εκπρόσωπος ΤύπουΔημήτρης Μπιάγκης, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής ΟμάδαςΚώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός- μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΚατερίνα Σολωμού, μέλος Πολιτικού ΚέντρουΚώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος ΤύπουΠαύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός ΕκπρόσωποςΝίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος ΑλλαγήςΓιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού ΣχεδιασμούΓρηγόρης Αλεξόπουλος, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ- δήμαρχος Δυτικής ΑχαΐαςΤόνια Αντωνίου, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΘανάσης Γλαβίνας, μέλος Πολιτικού ΚέντρουΔώρα Γούλα, μέλος Κ.Π.Ε.Νίκος Δασκαλάκης, Γραμματέας ΚινητοποιήσεωνΔημήτρης Διαμαντίδης, μέλος Κ.Π.Ε.- πρώην ΒουλευτήςΠαναγιώτης Δουδωνής, ΒουλευτήςΕυρυβιάδης Ελευθεριάδης, Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Α΄Θεσ/νίκηςΜιχάλης Καρχιμάκης, πρώην ΥπουργόςΧαρά Κεφαλίδου, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΜάρα Κουκουδάκη, μέλος Κ.Π.Ε.Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, υπεύθυνος ΑυτοοργάνωσηςΘεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΝίκος Μήλης, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΣταύρος Μιχαηλίδης, ΒουλευτήςΓιώργος Μότσιος, Συντονιστής Δικτύων ΣυνδικαλιστικούΚώστας Πανταζής, μέλος Κ.Π.Ε.Κώστας Παπαδημητρίου, Συντονιστής ΔικτύωνΕλευθερία Παπαλέκα, Αντιδήμαρχος Βέλου ΒόχαςΧρήστος Παπαστεργίου, Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης Κ. ΜακεδονίαςΣτέφανος Παραστατίδης, ΒουλευτήςΑπόστολος Πόντας, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΝίκος Σαλαγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΟΚΣταύρος Τζεδάκης, μέλος Κ.Π.Ε.Μιχάλης Χάλαρης, μέλος Κ.Π.Ε.-Γραμματέας Τομέα Πολιτικής ΠροστασίαςΈφη Χαλάτση, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΜανώλης Χνάρης, ΒουλευτήςΒάσω Χοχλάκα, μέλος Κ.Π.Ε. -Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης Β. ΑιγαίουΜανώλης Χριστοδουλάκης, ΒουλευτήςΕυστρατία Χριστοδούλου, υποψήφια Βουλευτής 2023Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής ΠρογράμματοςΟλυμπία Αποστόλου, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΣάκης Αρναούτογλου, ΕυρωβουλευτήςΛάμπρος Βαμβακάς, υποψήφιος Βουλευτής 2023Παναγιώτης Βάρδας, Γραμματέας Τομέα Έρευνας & ΤεχνολογίαςΕλένη Βατσινά, ΒουλευτήςΝίκος Δήμας, Γραμματέας Τομέα ΕργασίαςΡάνια Θράσκια, ΒουλευτήςΓιώργος Καραμανώλης, μέλος Κ.Π.Ε.Χάρης Καστανίδης, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΟδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής- Ε΄ Αντιπρόεδρος ΒουλήςΚώστας Μαθιουδάκης, Γραμματέας Τομέα ΕνέργειαςΣταύρος Μπένος, πρώην ΥπουργόςΝτελή-Ιμπραήμ Μπερρήν, αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα ΟικονομικώνΓιώργος Νικητιάδης, ΒουλευτήςΑναστάσιος Νικολαΐδης, ΒουλευτήςΓιώργος Οικονόμου, μέλος Κ.Π.Ε.-πρώην ΒουλευτήςΓιώργος Παλαιοδήμος, Γραμματέας Τομέα ΟικονομικώνΑπόστολος Πάνας, ΒουλευτήςΣωτήρης Παπαγεωργίου, Γραμματέας Δικτύου Επιστημόνων- πρώην ΒουλευτήςΠαναγιώτης Παρασκευαΐδης, ΒουλευτήςΘανάσης Πετρόπουλος, Γραμματέας Τομέα Αγροτικής ΑνάπτυξηςΚατερίνα Πλέσια, αναπληρώτρια Συντονίστρια ΠρογράμματοςΑπόστολος Ραυτόπουλος, μέλος Κ.Π.Ε.- Πρ. Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών ΕλλάδαςΔιονύσης Ρίζος, εργατολόγοςΦίλιππος Σαχινίδης, πρώην Υπουργός-μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΚατερίνα Σπυριδάκη, ΒουλευτήςΧριστίνα Σταρακά, ΒουλευτήςΙωάννης Στούπας, υποψήφιος Βουλευτής 2023Μαρία Τσιρώνη, ιατρός-καθηγήτρια ΠανεπιστημίουΓιώργος Φραγγίδης, Γραμματέας Τομέα Υγείας-πρώην ΒουλευτήςΑναστασία Χαλιάπα, διδάκτωρ Χαροκοπείου ΠανεπιστημίουΤασούλα Χατζηδάκη, πρώην Γραμματέας ΟργανωτικούΣτέργος Χατζηδιάκος, δικηγόροςΝίκος Χριστοδουλάκης, πρώην Υπουργός-μέλος Πολιτικού ΚέντρουΓιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.Παναγιώτης Βλάχος, Γραμματέας Τομέα Δημόσιας ΔιοίκησηςΚωνσταντίνος Γάτσιος, Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΓιώργος Γιάνναρος, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου- Αντιδήμαρχος δ.ΑθηναίωνΧρήστος Γραμμένος, Πολιτικός ΕπιστήμοναςΝάγια Γρηγοράκου, ΒουλευτήςΠέννυ Δαλαμπούρα, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΠέτρος Ευθυμίου, πρώην Υπουργός- μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΜαρινίκη Θεοδώρου, αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα ΟικονομικώνΑχμέτ Ιλχάν, ΒουλευτήςΚατερίνα Καζάνη, ΒουλευτήςΧρήστος Κακλαμάνης, Γραμματέας Τομέα ΔικαιοσύνηςΓιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.Μαρία Καναβάκη, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΕιρήνη Κατσάγγελου, απόφοιτη Σχολής Δημόσιας ΔιοίκησηςΘανάσης Κολλιόπουλος, αναπληρωτής Γραμματέας ΟικονομικώνΕυαγγελία Λιακούλη, ΒουλευτήςΑντώνης Μαρκούλης, δικηγόροςΓιάννης Μεϊμάρογλου, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΓιώργος Μουλκιώτης, ΒουλευτήςΡωξάνη Μπέη, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου-Αντιδήμαρχος δ.ΑθηναίωνΈφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και ΟικογένειαςΔημήτρης Μπράτης, μέλος Κ.Π.Ε. – μέλος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥΑνδριάνα Ντινοπούλου, πρώην Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού ΒουλήςΜανώλης Όθωνας, μέλος Κ.Π.Ε.-πρώην ΥπουργόςΔημήτρης Οικονόμου, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΝίκος Παπανδρέου, ΕυρωβουλευτήςΠέτρος Παππάς, ΒουλευτήςΦραγκίσκος Παρασύρης, ΒουλευτήςΑνδρέας Πουλάς, ΒουλευτήςΓεράσιμος Σκαφίδας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου-Γραμματέας Δικτ. ΚαλλιτεχνώνΒασίλης Σκουντής, Γραμματέας Τομέα ΑθλητισμούΑριστομένης Συγγελάκης, Πολιτικός Επιστήμων- διδάκτωρ Κοιν. ΟδοντιατρικήςΙωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής- αναπληρωτής Γραμματέας Κ.Ο.Γιώργος Τσούμας, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΕλένη Χρονοπούλου, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΓιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.Νανά Βρυώνη, Πρόεδρος ΕΔΕΚΑΠΓιώργος Αναγνώστου, μέλος ΕΔΕΚΑΠΜανώλης Βελεγράκης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δ. ΑθηναίωνΚωνσταντίνα Γεωργάκη, Γραμματέας Τομέα ΘεσμώνΧάρης Δημακαρέας, προϊστάμενος υπηρεσιών Κ.Ο.Ρένια Ζαρκαδούλα, μέλος ΕΔΕΚΑΠΕύα Ζούπη, μέλος ΕΔΕΚΑΠΠαντελής Καμάς, μέλος ΕΔΕΚΑΠΔημήτρης Κανταρέλης, μέλος ΕΔΕΚΑΠΔήμος Καπώνης, μέλος ΕΔΕΚΑΠΚωνσταντίνος Καρέτσος, Σύμβουλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου ΑθηνώνΧριστίνα Κουντούρη, μέλος Κ.Π.Ε.- πρώην Γραμματέας ΔΣΑΜίμης Μανέτας, μέλος ΕΔΕΚΑΠΓιώργος Πόκκιας, μέλος ΕΔΕΚΑΠΕιρήνη Σενετάκη, μέλος ΕΔΕΚΑΠΔανάη Τσακάλου, μέλος Πολιτικού ΣυμβουλίουΧρήστος Τσούνης, μέλος ΕΔΕΚΑΠ*Στις ολομέλειες των επιτροπών Προγράμματος, Πολιτικών Θέσεων -Διακήρυξης και Καταστατικού θα συμμετάσχουν κατόπιν σχετικής κατανομής τα μέλη της Κ.Π.Ε.