Η Καρυστιανού ανέβασε βίντεο για να σχολιάσει τη συζήτηση στη Βουλή: Υποκριτική η συζήτηση για το κράτος δικαίου που δεν υπάρχει στην Ελλάδα

Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί «σε κράτος παρανομίας και αδικίας» και η ΕΕ σε «συνεργό διαφθοράς εν γνώσει της»

on camera δήλωσή της η



Όπως αναφέρει, «το κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα», αποδίδοντας ευθύνες σε κυβέρνηση, αντιπολίτευση και «πρωτίστως» στην







Αναφέρεται επίσης σε υπόθεση παρακολουθήσεων με το Predator, υποστηρίζοντας ότι «παρακολουθούνταν πολιτικοί αντίπαλοι, υπουργοί, δικαστικοί και δημοσιογράφοι», ενώ κάνει λόγο για «ξέπλυμα» από την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Επιπλέον, καταγγέλλει διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι κατευθύνονταν «στους δικούς τους», σε βάρος των αγροτών και του δημόσιου ταμείου.



Καταλήγοντας, σημειώνει ότι με «τόσους πολλούς ποινικά υπόλογους πολιτικούς» η συζήτηση «δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας», προσθέτοντας ότι η χώρα έχει οδηγηθεί σε «διαρκή παθογένεια» με ευθύνη –όπως αναφέρει– «διαχρονικά διεφθαρμένων πολιτικών».



Αναλυτικά η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού



«Σήμερα διεξάγεται στην ελληνική Βουλή άλλη μία υποκριτική συζήτηση για το κράτος δικαίου το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη και συνενοχή κυβέρνησης, αντιπολίτευσης και πρωτίστως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία υποτίθεται ότι είναι ο βασικός θεματοφύλακάς του.



Γιατί θα πρωτομιλήσουν άραγε σήμερα στην ελληνική Βουλή; Για τους ποινικά υπόλογους νυν και πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, τους ξέπλυναν ξεδιάντροπα για τις ποινικές ευθύνες τους για την τραγωδία των Τεμπών;



Για τους ποινικά υπόλογους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία παρακολουθούσε με το Predator, ιδιωτικό spyware, πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους και επικεφαλής φορέων εξουσίας και ξεπλύθηκε με τον πιο αήθη τρόπο από την ανώτατη δικαστική ηγεσία του Αρείου Πάγου επί θητείας Κλάππα - Αδειλίνη;



Για τους ποινικά υπόλογους της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη που διοχέτευαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικούς τους, στερώντας τα από τους έντιμους αγρότες, ζημιώνοντας το ευρωπαϊκό και δημόσιο ταμείο και τον πρωτογενή τομέα της χώρας, ενώ παράλληλα φούσκωναν τις τσέπες των ψηφοφόρων τους;



Με τόσους πολλούς ποινικά υπόλογους πολιτικούς, αλλά και συνεργούς στην ατιμωρησία τους, η σημερινή συζήτηση δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας.



Εκεί κατάντησαν τη χώρα μας οι διαχρονικά διεφθαρμένοι πολιτικοί της, καταδικάζοντάς την σε διαρκή παθογένεια και υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας».

16.04.2026, 12:40