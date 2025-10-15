ΠΑΣΟΚ: Οι απουσίες στην εκδήλωση Σαχινίδη και τα ονόματα των Ομάδων Συνεδρίου

Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Θεόδωρος Μαργαρίτης

Σήμερα δεν αποκλείεται τελικώς, να ανακοινωθούν οι ομάδες Συνεδρίου από τη Χαριλάου Τρικούπη, μετά και από το χθεσινό πολύωρο «χτένισμα» της κάθε λίστας. Αναμένεται λοιπόν η συγκρότηση της βασικής ομάδας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, της Επιτροπής Διεύρυνσης και άλλων Επιτροπών με σημαντικούς ρόλους για τις διαδοχικές μάχες. Για την Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (την ΚΟΕΣ) ακούγεται ότι θα αξιοποιηθούν οι πέντε υποψήφιοι για την ηγεσία, δηλαδή οι κ.κ. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Παύλος Χρηστίδης και Δημήτρης Μάντζος, οι δύο Γραμματείς, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Γιάννης Βαρδακαστάνης (της Κεντρικής Επιτροπής και της ΚΟΕΣ αντίστοιχα), ο Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Δημήτρης Μπιάνκης, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά και Μιλένα Αποστολάκη, ο ευρωβουλευτής, Γιάννης Μανιάτης, οι πρώην υπουργοί, Κώστας Σκανδαλίδης και Σταύρος Μπένος και άλλα στελέχη. Ο Ηρακλής Δρούλιας έχει την ευθύνη του Οργανωτικού Τομέα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Προγράμματος που θα συγκροτήσει το πακέτο Θέσεων προς το Συνέδριο, στην Επικοινωνία υπάρχει εισήγηση να αποκτήσει κεντρικό ρόλο ο Δημήτρης Κατσικάρης και επικεφαλής της Αυτοοργάνωσης παραμένει ο πρώην βουλευτής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης ενδέχεται να αναλάβει επικεφαλής στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στην ομάδα που μαζί με αυτή της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, θα αναλάβουν τα αμφίπλευρα ανοίγματα προς τις κάλπες.