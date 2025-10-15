ΠΑΣΟΚ: Οι απουσίες στην εκδήλωση Σαχινίδη και τα ονόματα των Ομάδων Συνεδρίου
Στελέχη ζητούν από τη Χαριλάου Τρικούπη να γίνει ένα ανοιχτό, δημοκρατικό Συνέδριο, όπου θα «συγκρουστούν» απόψεις και θα ληφθούν κεντρικές αποφάσεις για τη «γραμμή» του κόμματος - Ποιοι ήταν παρόντες στην εκδήλωση Σαχινίδη από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ
Έντονη κινητικότητα εν’ όψει του Συνεδρίου παρατηρείται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, παρότι χθες, η Χαριλάου Τρικούπη ανέβαλε για άλλη μια μέρα την συγκρότηση των ομάδων που θα αναλάβουν την πολιτική και οργανωτική προετοιμασία της κορυφαίας κομματικής συνάντησης μέσα στους επόμενους μήνες.
Πολλά στελέχη πιστεύουν ότι οι καθυστερημένες αντιδράσεις στις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς προσθέτουν προβλήματα στην πορεία προς τις εκλογές και ζητούν από τη Χαριλάου Τρικούπη να γίνει ένα ανοιχτό, δημοκρατικό Συνέδριο, όπου θα «συγκρουστούν» απόψεις και θα ληφθούν κεντρικές αποφάσεις για την «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.
Τα δημοσκοπικά ευρήματα μετά και από την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος στη ΔΕΘ δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ακόμη μακριά από το αναγκαίο «άλμα» και αντιθέτως πολύ κοντά στην περιγραφή της «ακούνητης βελόνας» επί πολλούς μήνες. Η ηγεσία επιχειρεί τώρα με μια σειρά συναντήσεων, όπως με το Γιώργο Παπανδρέου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και άλλα κορυφαία στελέχη να δείξει ότι κινείται σε ενωτική γραμμή κι ότι αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις και τις γενιές του ΠΑΣΟΚ, εντούτοις άλλα «δείγματα γραφής» μέσα στη μέρα κάθε άλλο παρά ενισχύουν το σχετικό αφήγημα. Χθες το βράδυ για παράδειγμα στην εκδήλωση του think tank με επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής τον πρώην υπουργό και υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ το 2024, Φίλιππο Σαχινίδη, προσήλθαν πολλά στελέχη του κόμματος, όχι όμως και στενοί συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, στη βουλή και στο κόμμα.
Στην εκδήλωση με τίτλο «τι είναι προοδευτικό σήμερα», όπου εκτός από τον κ. Σαχινίδη, μίλησε μεταξύ άλλων η καθηγήτρια- συγγραφέας Λένα Διβάνη, ο συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέλλης και άλλοι επιστήμονες, παραβρέθηκαν από το ΠΑΣΟΚ οι Κώστας Λαλιώτης, Άννα Διαμαντοπούλου, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Τόνια Αντωνίου, Χρήστος Πρωτόπαπας, Χάρης Καστανίδης, Δημήτρης Ρέππας, Θόδωρος Μαργαρίτης, Ντίνος Ροβλιας, Ανδρέας Μακρυπιδης, Λουκάς Τσούκαλης, Γιάννης Πανούσης, Θανος Μωραΐτης, Λουκάς Τσούκαλης, Γιώργος Μπουλμπασάκος (από την «Ανανεωτική Αριστερά» του ΠΑΣΟΚ), Στέφανος Παραστατίδης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Μανώλης Όθωνας, Πάνος Βλάχος, ο Γιώργος Ελενόπουλος (στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου), ο Χρήστος Δερβένης (στην ηγεσία του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου), οι κ.κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Δημήτρης Χατζησωκράτης από τον ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην βουλευτής, Λίτσα Κουρουπάκη, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος κα.
Σήμερα δεν αποκλείεται τελικώς, να ανακοινωθούν οι ομάδες Συνεδρίου από τη Χαριλάου Τρικούπη, μετά και από το χθεσινό πολύωρο «χτένισμα» της κάθε λίστας. Αναμένεται λοιπόν η συγκρότηση της βασικής ομάδας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, της Επιτροπής Διεύρυνσης και άλλων Επιτροπών με σημαντικούς ρόλους για τις διαδοχικές μάχες. Για την Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (την ΚΟΕΣ) ακούγεται ότι θα αξιοποιηθούν οι πέντε υποψήφιοι για την ηγεσία, δηλαδή οι κ.κ. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Παύλος Χρηστίδης και Δημήτρης Μάντζος, οι δύο Γραμματείς, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Γιάννης Βαρδακαστάνης (της Κεντρικής Επιτροπής και της ΚΟΕΣ αντίστοιχα), ο Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Δημήτρης Μπιάνκης, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά και Μιλένα Αποστολάκη, ο ευρωβουλευτής, Γιάννης Μανιάτης, οι πρώην υπουργοί, Κώστας Σκανδαλίδης και Σταύρος Μπένος και άλλα στελέχη. Ο Ηρακλής Δρούλιας έχει την ευθύνη του Οργανωτικού Τομέα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Προγράμματος που θα συγκροτήσει το πακέτο Θέσεων προς το Συνέδριο, στην Επικοινωνία υπάρχει εισήγηση να αποκτήσει κεντρικό ρόλο ο Δημήτρης Κατσικάρης και επικεφαλής της Αυτοοργάνωσης παραμένει ο πρώην βουλευτής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης ενδέχεται να αναλάβει επικεφαλής στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στην ομάδα που μαζί με αυτή της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, θα αναλάβουν τα αμφίπλευρα ανοίγματα προς τις κάλπες.
