Ανδρουλάκης: Τους ανασχηματισμούς τους αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μονόδρομος να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές

«Τα σκάνδαλα οδηγούν σε εσάς, το επιτελικό κράτος », υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Πυρά κατά της ΝΔ για κράτος δικαίου και υπόθεση Λαζαρίδη

για το κράτος δικαίου και την κατάσταση των θεσμών, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη: «Να ευχηθούμε στον ίδιο και την οικογένειά του και στην ΚΟ της ΝΔ ταχεία ανάρρωση».



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη σημερινή συζήτηση για το κράτος δικαίου στοχεύει να καταδείξει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της ΝΔ. Μιας κυβέρνησης που υποσχέθηκε ότι θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με όσα οδήγησαν την Ελλάδα στα όρια της χρεοκοπίας. Και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Εδώ και επτά χρόνια ακολουθείτε τις πιο φαύλες και τις πιο πελατειακές πρακτικές. Η διαφθορά, η ατιμωρησία, η αδιαφάνεια, η χειραγώγηση των θεσμών έχουν γίνει καθημερινότητα. Την ευθύνη για όλα αυτά την έχει ο κ. Μητσοτάκης».



Όπως υποστήριξε, «αυτός έχει οδηγήσει τη χώρα σε πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση. Δεν έχει κανέναν φραγμό γιατί γι’ αυτούς όλα επιτρέπονται, αρκεί να στηρίζουν τον ίδιο και το ΜΜ». Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «αυτός ο κατήφορος σύντομα τελειώνει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας».







Παράλληλα πρόσθεσε: «Διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη ΓΓ του πρωθυπουργού. Για να κάνει κουμάντο και στην ΕΥΠ. Και μετά τον κ. Κοντολέοντα. Ούτε καν πτυχίο από το κολλέγιο, αυτή είναι η αριστεία σας». Επισήμανε ακόμη ότι «υψώσατε επίσης τη ρομφαία της αξιοκρατίας αντί του κομματισμού», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «σπάσατε κάθε ρεκόρ σε μετακλητούς υπαλλήλους, αλλά και αναθέσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, μόνο για το 2024 και το 2025 έχετε δώσει 1,2 εκατ. σε υπηρεσίες συμβουλευτικές, ενώ το ποσοστό με απευθείας ανάθεση ξεπερνά το 40%».



Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε: «Ακόμη και το θέμα της αριστείας, πλέον ηχεί ως ένα σύντομο ανέκδοτο. Τώρα καλύπτετε το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δύο φορές, το 2007 και το 2013 πληρωνόταν παράνομα από τους φόρους του ελληνικού λαού. Ήταν παράνομοι οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη; Ναι ή όχι; Να μας απαντήσετε». Όπως είπε, «με την ανάρτησή του έχει κάνει ομολογία ενοχής. Πήγαν στον κουβά και ο κ. Μαρινάκης και οι βουλευτές της ΝΔ που τον υπερασπίζονται εδώ και 10 ημέρες».



Τέλος, έκανε αναφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας: «Κορωνίδα της διαφθοράς είναι η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Οι ευρωπαϊστές μετατρέπονται σε αντιευρωπαϊστές όταν φύγουν από την καρέκλα τους». Κατέληξε τονίζοντας: «Στον ΟΠΕΚΕΠΕ το χρώμα είναι γαλάζιο. Γιατί είναι 13 στα 13 τα πρόσωπα της ΝΔ. Δεν ακούσατε για τα “χεράτα”; Για τα φορετά;».



Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Τι άλλο υποσχεθήκατε; Επιστροφή στην κανονικότητα. Αλλά όταν σας πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, κηρύσσετε τον πόλεμο στον εαυτό σας». Παράλληλα πρόσθεσε ότι «κάνετε τους ψευτονταήδες όταν τα βάζετε με την Κοβέσι, αλλά όταν σας αδειάζει ο αξιωματούχος του Ισραήλ, δεν βγάζετε κουβέντα», σημειώνοντας ότι «η διάλυση των θεσμών θα τελειώσει όταν φύγετε εσείς και η παρέα σας στο Μέγαρο Μαξίμου».



Όπως συμπλήρωσε, «θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Ευρώ-ευρώ».



Στη συνέχεια επικαλέστηκε το βιβλίο «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες», λέγοντας ότι εξηγεί πως «οι σύγχρονες δημοκρατίες διαβρώνονται αργά και σταθερά εκ των έσω», όταν, όπως είπε, «τα θεσμικά αντίβαρα δεν αντιμετωπίζονται ως εγγύηση για τη δημοκρατία, αλλά ως εμπόδιο που πρέπει να παρακαμφθεί». Πρόσθεσε ότι αυτό συμβαίνει «όταν η Δικαιοσύνη και οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν λειτουργούν ως πυλώνες ελέγχου, όταν τα ΜΜΕ εκφοβίζονται και εκβιάζονται» και όταν «οι πολιτικοί αντίπαλοι βαφτίζονται ως εσωτερικοί εχθροί που απειλούν την αγαπημένη σας λέξη: “σταθερότητα”».



Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα παραδείγματα, υποστήριξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης ευτέλισε το κοινοβούλιο όταν το καλοκαίρι προσέφυγε στην επιστολική ψήφο, μην τυχόν και επιτραπεί στη δικαιοσύνη να διερευνήσει Βορίδη και Αυγενάκη». Επιπλέον πρόσθεσε ότι «σας έβαλε να ξεπλύνετε, μην ελέγξει η δικαιοσύνη τον κ. Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών και τους 57 νεκρούς», υποστηρίζοντας ότι «οι βουλευτές είστε συμμέτοχοι στον ευτελισμό των θεσμών και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».



Τέλος, ανέφερε ότι «έχετε κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο με μπαράζ άσχετων τροπολογιών», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν διστάσατε να επιτεθείτε στις ανεξάρτητες αρχές που έκανε το ΠΑΣΟΚ». Όπως είπε, «όποιος σας αντιστάθηκε (Ράμμο, Μενουδάκο) μπήκε στη μηχανή του κιμά», καταλήγοντας ότι «αυτή είναι η ΝΔ, με επιθέσεις σε αυτούς τους έντιμους δικαστές».



Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός μας είπε ότι είναι ο φάρος του ρεαλισμού και του πολιτικού πολιτισμού. Να δώσουμε παραδείγματα». Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, αναφέρθηκε και σε προσωπικό επίπεδο, λέγοντας: «Θα μιλήσω και προσωπικά. Μιλάτε εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε μένα;».



Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Όταν κατά την έρευνα των ευρωπαϊκών θεσμών, μετά από έλεγχο 400 τηλεφώνων, ήμουν το πρώτο κρούσμα στις Βρυξέλλες του predator; Και πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου για να καταγγείλω το περιστατικό». Όπως ανέφερε, «από την επόμενη ώρα, στελέχη της ΝΔ μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας, της Αρμενίας και για ενδοοικογενειακή βία; Και μιλάτε εσείς; Λίγο ντροπή κύριε Μητσοτάκη. Είστε κατώτερος των περιστάσεων».



Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Μου λέγατε ότι κούρασα. Δεν κουράζομαι να συγκρούομαι με το παρακράτος. Δεν είναι η επιλογή μου, είναι οι αρχές μου και οι αξίες μου».



Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο κ. Γεωργιάδης άνοιξε παράθυρο για την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συμφωνείτε κ. Μητσοτάκη;». Όπως πρόσθεσε, «το “Όρμπαν των Βαλκανίων” δεν είναι χαρακτηρισμός, είναι πραγματικότητα», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επαναφέρει, όπως είπε, «ψεκασμένα διλήμματα».



Παράλληλα συμπλήρωσε: «Ο κ. Γεωργιάδης είπε “του είπαμε να πάει στον Γεραπετρίτη να ενημερωθεί. Κι αυτός δεν πήγε”». Στο σημείο αυτό ανέφερε: «Είναι πολιτικός απατεώνας ο κ. Γεωργιάδης, ιδού η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη. Πώς θα με ενημέρωνε κάποιος που δεν ήξερε τους λόγους της παρακολούθησης;».



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ρώτησε τι είχε το τηλέφωνό του για να κάνει τόση φασαρία; Δεν έχει παγιδευτεί, δεν πήραν κάτι. Από εσάς που πήραν, γιατί δεν πάτε; Τι πήραν από τα δικά σας τηλέφωνα;».



Όπως υποστήριξε, «παρακολουθήσατε Ένοπλες Δυνάμεις, δικαστικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους», σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός θέλει να το παίζει εγγυητής της ασφάλειας». Μάλιστα συμπλήρωσε: «Αν ήμουν πρωθυπουργός, το πρώτο που θα έκανα ήταν να πάω εγώ ως πρωθυπουργός στη Δικαιοσύνη».



Ακόμη, ανέφερε: «Γιατί δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης; Είναι απλά τα πράγματα. Η απροθυμία του να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω απ’ όλα και κανείς άλλος. ΕΥΠ και predator πήγαιναν χέρι χέρι».



Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο κ. Χατζηδάκης έγινε στόχος 6 φορές. Δεν σας ενδιαφέρει;». Όπως πρόσθεσε, κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί, λέγοντας: «Πείτε (στον κ. Ντίλιαν) “λες ψέματα, θα σε πάω στη Δικαιοσύνη”». Μάλιστα συμπλήρωσε: «Περίμενα ότι θα κάνατε αγωγή στον κ. Ντίλιαν».



Στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Γιατί επιτρέψατε την εξαγωγή του predator από την Ελλάδα; Κάτι που φτιάχνει το Ισραήλ και απαγορεύεται να το πουλάει στην Αφρική, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης πρόθυμος να το πουλάει στην Αφρική. Γιατί; Γιατί είναι πολλά τα λεφτά Άρη». Όπως πρόσθεσε, δεν έγινε αναφορά «για τον κ. Λαβράνο», σημειώνοντας ότι «ο κ. Λαβράνος, την ώρα που το predator αλώνιζε, τελούσε υπό αστυνομική προστασία».



Παράλληλα κάλεσε όσους, όπως είπε, υπήρξαν στόχοι παρακολούθησης να τοποθετηθούν, λέγοντας: «Όσοι ήσασταν στόχοι, θα κάνετε κάτι;».



Την ίδια ώρα, υπογράμμισε: «Πολλά έχω να πω γι’ αυτήν την υπόθεση, αλλά υπάρχουν αμείλικτα ερωτήματα. Πέντε στους 8 είναι οι παγιδευμένοι. Οι υπόλοιποι δεν δεχτήκατε να ελεγχθούν τα κινητά σας. Γιατί δεν το κάνετε;». Τέλος, ανέφερε: «Θέλετε να μείνετε ως Έλληνας Νίξον ή Έλληνας Όρμπαν; Εσείς θα επιλέξετε. Κανένας λαός δεν δέχεται αυτές τις παρακρατικές πρακτικές».



Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η χώρα έχει φτάσει στο σημείο τους ανασχηματισμούς να τους αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το κλειδί των εξελίξεων να το κρατάει ο κ. Ντίλιαν». Όπως πρόσθεσε, «μονόδρομος για την Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές».

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 16.04.2026, 11:48