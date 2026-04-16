Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Αίγιο
Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά καίγοντας υπολείμματα καλλιέργειας
Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στα Σελιανίτικα του Δήμου Αιγιαλείας στο Αίγιο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, ένα άτομο συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς.
Όπως έγινε γνωστό, το μεσημέρι της Πέμπτης (16/4) ο άνδρας έκαιγε υπολείμματα καλλιέργειας χωρίς να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει και να επεκταθεί στην περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα.
