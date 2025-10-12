Αναβάλλεται η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του - Θα συνοδεύσει τον Μητσοτάκη στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο
Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα
Την αναβολή της προγραμματισμένη για αύριο, Δευτέρα, συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον ομόλογό του της Γερμανίας, Johann Wadephul, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών,
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συνάντηση αναβάλλεται γιατί ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.
Υπενθυμίζεται ότι την Ελλάδα - μαζί με την Κύπρο - προσκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι «απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη».
