Νίκος Χριστοδουλίδης: Φυσικά θα γίνει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις μας

Δεν θα δεχτούμε παράλογες αμφισβητήσεις από πλευράς της Τουρκίας, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου – Η Λευκωσία έχει προβλέψει άλλα 25 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της για το 2026