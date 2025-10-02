Γεωργιάδης: Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε εξέταση από το ΕΚΑΒ, αν τον δασκάλεψαν κάποιοι να αρνείται τη βοήθεια του κράτους, έχουν την ποινική ευθύνη για την υγεία του
Γεωργιάδης: Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε εξέταση από το ΕΚΑΒ, αν τον δασκάλεψαν κάποιοι να αρνείται τη βοήθεια του κράτους, έχουν την ποινική ευθύνη για την υγεία του
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς
Στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Live Now του ΕΡΤnews.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς. Ωστόσο, οι γιατροί πρέπει να τον εξετάσουν, η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη». Υπογράμμισε δε ότι το ΕΚΑΒ «έχει ειδικό ρόλο και θεσμική αποστολή, δεν πάει πουθενά για να “εκφοβίσει”, αλλά για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία του πολίτη». Όπως είπε, έχει σταλεί σταθμός του ΕΚΑΒ κοντά του, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του. Όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, ο ίδιος αρνήθηκε να εξεταστεί και αργότερα διέψευσε ότι δέχθηκε ιατρική φροντίδα. «Έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ ότι ο κ. Ρούτσι δηλώνει πως έχει “δικό του γιατρό”. Οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον γιατρό του», σημείωσε.
Συνεχίζοντας ο υπουργός σημείωσε ότι «ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του» ενώ όπως ο ίδιος είπε ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ πως αρνήθηκε την εξέταση. Στην συνέχεια όπως είπε ο υπουργός σημείωσε ότι ο κ. Ρούτσι βγαίνει στην τηλεόραση και δηλώνει ότι ουδέποτε αρνήθηκε εξετάσεις από το ΕΚΑΒ.
Παράλληλα, προειδοποίησε: «Αν αρνείται τη φροντίδα από το κράτος επειδή έχει δασκαλευτεί να το κάνει, τότε όσοι τον έχουν επηρεάσει ή καθοδηγήσει φέρουν ποινική ευθύνη αν του συμβεί κάτι. Αν πάθει κάτι ο κ. Ρούτσι, και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται η ανθρώπινη ζωή για πολιτικά παιχνίδια». Ολοκληρώνοντας, τόνισε πως «το κράτος έκανε το καθήκον του. Η ευθύνη τώρα βαραίνει όσους εμποδίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα, και τους καλώ να σταματήσουν άμεσα».
Στην συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η γιατρός που τον παρακολουθεί, η κυρία Κοσμοπούλου από την Νίκαια «είναι μία σκληρή συνδικαλίστρια της Αριστεράς, είναι η γιατρός δίπλα στον Κουφοντίνα που έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες. Σε όποιον απεργό πείνας τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα δίπλα η συγκεκριμένη κυρία, όλες οι ανακοινώσεις είναι ταυτόσημες. Η γιατρός αυτή έχει πολιτικό συμφέρον», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Ολόκληρη η συζήτηση:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd7rvvpccb09)
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς. Ωστόσο, οι γιατροί πρέπει να τον εξετάσουν, η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη». Υπογράμμισε δε ότι το ΕΚΑΒ «έχει ειδικό ρόλο και θεσμική αποστολή, δεν πάει πουθενά για να “εκφοβίσει”, αλλά για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία του πολίτη». Όπως είπε, έχει σταλεί σταθμός του ΕΚΑΒ κοντά του, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του. Όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, ο ίδιος αρνήθηκε να εξεταστεί και αργότερα διέψευσε ότι δέχθηκε ιατρική φροντίδα. «Έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ ότι ο κ. Ρούτσι δηλώνει πως έχει “δικό του γιατρό”. Οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον γιατρό του», σημείωσε.
Συνεχίζοντας ο υπουργός σημείωσε ότι «ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του» ενώ όπως ο ίδιος είπε ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ πως αρνήθηκε την εξέταση. Στην συνέχεια όπως είπε ο υπουργός σημείωσε ότι ο κ. Ρούτσι βγαίνει στην τηλεόραση και δηλώνει ότι ουδέποτε αρνήθηκε εξετάσεις από το ΕΚΑΒ.
Ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του, απο την παρατεταμένη απεργία πείνας. Αυτό άλλωστε ανέφερε και το χθεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ. Χθες μετά την… pic.twitter.com/tgm0I26yZG— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 2, 2025
Στην συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η γιατρός που τον παρακολουθεί, η κυρία Κοσμοπούλου από την Νίκαια «είναι μία σκληρή συνδικαλίστρια της Αριστεράς, είναι η γιατρός δίπλα στον Κουφοντίνα που έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες. Σε όποιον απεργό πείνας τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα δίπλα η συγκεκριμένη κυρία, όλες οι ανακοινώσεις είναι ταυτόσημες. Η γιατρός αυτή έχει πολιτικό συμφέρον», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Ολόκληρη η συζήτηση:
Ειδήσεις σήμερα:
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα