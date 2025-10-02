Γεωργιάδης: Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε εξέταση από το ΕΚΑΒ, αν τον δασκάλεψαν κάποιοι να αρνείται τη βοήθεια του κράτους, έχουν την ποινική ευθύνη για την υγεία του