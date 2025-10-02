Κακλαμάνης: Το πλοίο «Οξυγόνο» μεταφέρεται σε λιμάνι του Νότιου Ισραήλ – Από αύριο η διαδικασία επιστροφής των 27 Ελλήνων

Επικοινωνία με το ΥΠΕΞ είχε η Βουλή, καθώς μέλος του πληρώματος ήταν και η βουλευτής Πέτη Πέρκα - Ο Έλληνας πρέσβης στο Τελ Αβίβ θα επιληφθεί της μεταφοράς των Ελλήνων