Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague
Θερμά συγχαρητήρια από πολιτικούς στον Ολυμπιακό, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη επιτυχία και την προβολή της χώρας διεθνώς
Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό.
Ειδικότερα, σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε περήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες, ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί, τονίζει ακόμη.
Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας:
«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η πίστη σας στον στόχο, έφεραν το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό για ακόμα μία φορά στην κορυφή της Ευρώπης κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Με τον συνδυασμό ταλέντου, πειθαρχίας και αυτοπεποίθησης που σας διακρίνει, αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες, ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε κάθε πεδίο δράσης».
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία του, υπογραμμίζοντας παράλληλα την εξαιρετική διοργάνωση του Final 4 στη χώρα μας.
Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη», εκφράζοντας θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έδωσε τα εύσημα όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση του Final 4 στην Ελλάδα, σημειώνοντας την επιτυχία της χώρας στη φιλοξενία μιας σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
«Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση», κατέληξε.
«Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά! Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτησή της» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη επί της Ρεάλ στον τελικό του Final4 της Euroleague και τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
«Πολλά Μπράβο στον Ολυμπιακό! Το πήρε και το άξιζε 100%! Ελλαδάρα» έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.
«Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης! Η Ελλάδα περήφανη. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του θρύλου. Παίκτες, διοίκηση, προπονητής, φίλαθλοι» τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Μία φωτογραφία μέσα από το ΟΑΚΑ μαζί με τον σύζυγό της ανέβασε στο Instagram η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. «Και ναι! Τους διαλύσαμε. This is Piraeus», γράφει.
Από την πλευρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό τονίζοντας: Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα».
«Ο Ολυμπιακός άξιος πρωταθλητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ! Σήμερα ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ένδοξης ιστορίας του με την κατάκτηση της Euroleague 2026, γεμίζοντας υπερηφάνεια κάθε φίλο της ομάδας, κάθε φίλαθλο, κάθε Έλληνα» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.
«Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της πρωτιάς, παίκτες, προπονητές, διοίκηση και στον κόσμο του συλλόγου. Ένα μεγάλο μπράβο για την κατάκτηση της κορυφής της μπασκετικής Ευρώπης» πρόσθεσε.
