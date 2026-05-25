Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague

«Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη επί της Ρεάλ στον τελικό του Final4 της Euroleague και τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,«Πολλά Μπράβο στον Ολυμπιακό! Το πήρε και το άξιζε 100%! Ελλαδάρα» έγραψε ο υπουργός Υγείας,σε ανάρτησή του.«Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης! Η Ελλάδα περήφανη. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του θρύλου. Παίκτες, διοίκηση, προπονητής, φίλαθλοι» τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης,Μία φωτογραφία μέσα από το ΟΑΚΑ μαζί με τον σύζυγό της ανέβασε στο Instagram η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. «Και ναι! Τους διαλύσαμε. This is Piraeus», γράφει.Από την πλευρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,, έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό τονίζοντας: Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα»«Ο Ολυμπιακός άξιος πρωταθλητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ! Σήμερα ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ένδοξης ιστορίας του με την κατάκτηση της Euroleague 2026, γεμίζοντας υπερηφάνεια κάθε φίλο της ομάδας, κάθε φίλαθλο, κάθε Έλληνα» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,«Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της πρωτιάς, παίκτες, προπονητές, διοίκηση και στον κόσμο του συλλόγου. Ένα μεγάλο μπράβο για την κατάκτηση της κορυφής της μπασκετικής Ευρώπης» πρόσθεσε.