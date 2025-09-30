Κασσελάκης κατά Αυγενάκη: Κατέθεσε αναφορά για το πόθεν έσχες του πρώην υπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζει έσοδα άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, χωρίς επαρκή εξήγηση – Ζητά να συσχετιστεί η έρευνα για το πόθεν έσχες με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ