Μαρινάκης στο 7ο «μπρίφινγκ για τους πολίτες»: Δεν εμπαίζουμε την κοινωνία με την ακρίβεια, έχουμε μειώσει 85 φόρους

Τέλος, αποκάλυψε πως η κυβέρνηση θα λάβει ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες για τη χρήση social media από παιδιά. Όπως τόνισε: «Θα είναι από τα θέματα, που προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ασχοληθεί. Η συζήτηση αυτή είναι η πιο σημαντική. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει γονιός, που να μη βλέπει το πρόβλημα. Θα γίνει με σωστούς όρους, χωρίς υπερβολές και το κυριότερο, θέλουμε όποια απόφαση πάρουμε, να μπορεί να υλοποιηθεί, να μην είναι, δηλαδή, ουτοπική. Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες, συνεχίζουμε τον διάλογο. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και για όλα τα υπόλοιπα, αλλά ειδικά και για αυτό το θέμα».