Πολάκης: Δημιουργία κόμματος από τον Τσίπρα σημαίνει αλλαγή πορείας και διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να αποκαλύψει τις προθέσεις του - «Αυτή η φημολογούμενη πιθανότητα, όσο μένει μετέωρη, δεν κάνει καλό σε κανένα και σίγουρα δεν κάνει καλό στο χώρο μας»