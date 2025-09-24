Συνάντηση Βαρθολομαίου-Μητσοτάκη στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου.
Κατά την άφιξή του στην Αρχιεπισκοπή, τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν , μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του Πρωθυπουργού, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καθώς και ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, κ. Αέτιος.
Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
