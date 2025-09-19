Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει το ΥΠΕΞ