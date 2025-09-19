Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας
Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας
Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει το ΥΠΕΞ
Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας.
Σε ανάρτησή του στην παλτφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης ότι «οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη».
«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας» σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Δείτε την ανάρτηση
Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού - Επιβάτες φώναζαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί
Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Σε ανάρτησή του στην παλτφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης ότι «οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη».
«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας» σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Greece unequivocally condemns today's violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners. pic.twitter.com/dVCZkJ9WCr— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2025
Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού - Επιβάτες φώναζαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί
Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα