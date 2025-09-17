Μαρινάκης: Διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε

Πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μία πολιτική, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος