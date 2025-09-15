Η Τουρκία βγάζει το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις το Αιγαίο για έρευνες - Απαντά με αντι-Navtex η Αθήνα
Το τουρκικό ωκεανογραφικό θα παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές
Ηρεμία τέλος στο Αιγαίο, καθώς η Άγκυρα εξέδωσε νέα Navtex, ενημερώνοντας ότι το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες για δέκα ημέρες σε θαλάσσιες περιοχές του αρχιπελάγους.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα έρευνας αφορά θαλάσσια ζώνη δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, που βρίσκεται ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο.
Αν και το «Πίρι Ρέις» έχει τεχνική δυνατότητα να προχωρήσει σε τέτοιου τύπου μετρήσεις, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ποιος έχει την αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX, καθώς το σχέδιο πλεύσης του περνά μέσα από ελληνικά χωρικά ύδατα και καλύπτει τμήματα ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Επιπλέον, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το σκάφος προγραμματίζεται να κινηθεί κοντά στη νησίδα Καλόγερος, περιοχή που σχεδόν όλο το έτος περιλαμβάνεται σε μόνιμο πεδίο βολής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντι-NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), απορρίπτοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει την πορεία που θα ακολουθήσει το τουρκικό ωκεανογραφικό, το οποίο θα παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές.
Η κίνηση της Άγκυρας έρχεται σε μια συγκυρία που το ενεργειακό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, μετά την επίσημη πρόταση της Chevron για έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και τις συζητήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
