Το χάλκινο της Εθνικής στο Eurobasket μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια, λέει ο Τασούλας
«Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συγχαίρει την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.
«Μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια» αναφέρει ο κ. Τασούλας και τονίζει πως «Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε».
Η ανακοίνωση του κ. Τασούλα:
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια.
Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε. Τους ευχαριστούμε!».
