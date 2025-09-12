Χαρδαλιάς: Ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Γυμνασίου Νέου Ηρακλείου - Σταθερή η δέσμευσή μας για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία

«Η ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Γυμνασίου δεν είναι μόνο ένα έργο υποδομής, είναι μία επένδυση στο μέλλον, στο περιβάλλον, στην εκπαιδευτική ποιότητα, στην κοινωνική συνοχή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής