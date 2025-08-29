ΚΚΕ κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Αβάσιμη και αξιοθρήνητη» η μήνυση σε βάρος της Λιάνας Κανέλλη

Η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη αποκάλυψε στη σχετική συνέντευξη, που έδωσε τον Φλεβάρη του 2025, τα “έργα και τις ημέρες” της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με πολιτικά επιχειρήματα και η μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της η πρόεδρος της “Πλεύσης Ελευθερίας” για συκοφαντική δυσφήμιση συνιστά πολιτική δίωξη, δεν έχει καμία υπόσταση και θα πέσει στο κενό.Ό,τι και να κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να διαγράψει, επίσης, ότι χαρακτηριστικό στοιχείο της στάσης της είναι τα γνωστά σόου αυτοπροβολής και αποπροσανατολισμού στη Βουλή και η προσπάθεια να δημιουργήσει καιροσκοπικά προφίλ “αντισυστημικού”, για να συγκαλύψει τη στήριξη που δίνει στη στρατηγική του κεφαλαίου, τις επικίνδυνες αποφάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, προσφέροντας σε πολλές περιπτώσεις χέρι βοήθειας στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, ψηφίζοντας αντιλαϊκά νομοσχέδια, όπως αυτό για τα Ωνάσεια Σχολεία, άλλα νομοσχέδια και σοβαρές διατάξεις, που στρέφονται ενάντια στα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα.Η προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από τη Ζ. Κωνσταντοπούλου αποτελεί χέρι βοηθείας όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά συνολικά στο αστικό πολιτικό σύστημα.Ακόμη κι αυτή η μήνυση τη δεδομένη στιγμή υπηρετεί αυτούς τους στόχους, την ώρα που είναι σε εξέλιξη μια σειρά κρίσιμα μέτωπα για τη ζωή του λαού από τα οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας είναι ως συνήθως απόντες.Το ΚΚΕ και οι βουλευτές τους θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και σε πείσμα των κάθε λογής απολογητών του κεφαλαίου».