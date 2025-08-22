Ανοησίες ότι κάνουμε διακομιδές με βάση την τσέπη των ασθενών, απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης στον σύλλογο εργαζομένων του ΓΝ Νίκαιας

Η θετική προβολή παγκοσμίως, μίας τόσο επιτυχημένης διαχείρισης ενός τόσο δύσκολου ιατρικά περιστατικού, συμβάλει σοβαρά στην θετική εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό ανέφερε ο υπουργός Υγείας σχετικά με την αεροδιακομιδή του Tom Greenwood