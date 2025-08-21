Γεωργιάδης: Δισεκατομμυριούχος σε νησί του Αιγαίου σώθηκε από το ΕΣΥ αφού αρνήθηκαν να τον παραλάβουν ιδιώτες γιατροί της οικογένειάς του
Για «συγκλονιστικό δείγμα επιτυχίας του ΕΣΥ» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας - Ο τουρίστας μεταφέρθηκε με το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου στην Αθήνα
Μια ιστορία που κατά τον ίδιο περιγράφει το «συγκλονιστικό δείγμα επιτυχίας του ΕΣΥ» με έναν δισεκατομμυριούχο τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρότατα σε τροχαίο σε νησί του Αιγαίου και σώθηκε από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας στο οποίο μεταφέρθηκε, περιέγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, «ο δισεκατομμυριούχος πήγε πολυτραυματίας, τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής. Οι συνεργάτες του είπαν ότι έχει ιδιωτική ασφάλιση, "θα έρθει ελικόπτερο με δικούς μας γιατρούς". Ήρθαν οι γιατροί με ιδιωτικό ελικόπτερο και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λέγοντας ότι "αυτός θα πεθάνει"».
«Στείλαμε τότε το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έγινε δωρεά και οι δύο γιατροί του Κέντρου Υγείας που περιέθαλψαν τον τουρίστα, ταξίδεψαν μαζί του για την Αθήνα» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.
Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειάστηκε να του κάνουν ανάταξη δύο φορές».
«Ο δισεκατομμυριούχος μπήκε σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργείο χθες το βράδυ, και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ όπου είναι σταθεροποιημένος» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.
Όπως είπε, τέλος, «μίλησα με τον γιο του στο Λονδίνο και μου είπε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντιμετώπιση των γιατρών του ΕΣΥ»
