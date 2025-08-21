«Κόφτη» στο μικρόφωνο για όσους υπερβαίνουν τους χρόνους ομιλίας, προανήγγειλε ο Κακλαμάνης - «Θα αφορά από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή»
Προανήγγειλε αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής - Κατήγγειλε για «φαρισαϊσμό» την αντιπολίτευση που μιλά για «βιομηχανία επιστολικών ψήφων» από τη ΝΔ
Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής επιβάλλοντας και «κόφτη» στο μικρόφωνο για όσους υπερβαίνουν τους χρόνους ομιλίας, προανήγγειλε ο πρόεδρος του σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης.
Όπως είπε ο σημερινός κανονισμός της Βουλής «συντάχθηκε πριν από 37-38 χρόνια όταν στη Βουλή υπήρχαν 4 κόμματα και το τότε πολιτικό προσωπικό. Τώρα υπάρχουν 9 κόμματα με το νυν πολιτικό προσωπικό, δεν μπορεί εκείνος ο κανονισμός να ανταπεξέλθει».
Κάνοντας, δε, αναφορά στο φαινόμενο «να ξεκινάει συνεδρίαση στις 10 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές αρχίζουν πρόεδροι, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, υπουργοί χωρίς να τηρούνται οι χρόνοι» απάντησε θετικά στο ερώτημα αν θα μπει «κόφτης» στο μικρόφωνο για όσους υπερβαίνουν τους χρόνους
«Θα γίνεται μια προειδοποίηση για μια σχετική ανοχή που θα είναι συγκεκριμένη και αυτό θα αφορά από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής
Διευκρίνισε, επίσης, πως τα όσα ακούστηκαν περί επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους υπαλλήλους της Βουλής είναι «ψεύδη» λέγοντας ότι «είναι νόμος του 2015 και βγήκε ΚΥΑ το 2024 που συμπεριέλαβε στο Δημόσιο τομέα και τη Βουλή. Αφορά καθαρίστριες, νοσηλεύτριες (6-7) και εργάτες (περίπου 50-60) στη Βουλή».
Όσον αφορά την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε «νομίζω ότι θα είναι πιο πρόσφορο η έναρξη να γίνει μετά τη ΔΕΘ» εξηγώντας ότι «ο κίνδυνος της παραγραφής σύμφωνα με τους συνταγματολόγους αφορά ό,τι έγινε πριν 1/1/2020. Αν η εξεταστική βρει ότι κάποιος υπουργός έχει κάνει μετά την ημερομηνία αυτή, τότε δεν υπάρχει θέμα παραγραφής»
Αφού είπε, δε, πως «με χαρά άκουσα να λέει ο κ. Φάμελλος ότι τυπικά τηρήθηκε η διαδικασία (σ.σ. στην ψηφοφορία για την εξεταστική)» πρόσθεσε πως «αν θέσει θέμα ακυρότητας ας δούμε το σκεπτικό, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα γνωμοδοτήσει το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής.
Κατήγγειλε, τέλος, για «φαρισαϊσμό» τα κόμματα της αντιπολίτευσης επισημαίνοντας ότι καταγγέλλουν «βιομηχανία επιστολικής ψήφου ενώ υπήρχαν 48 επιστολικές ψήφοι από την αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ και Πλεύση, και 68 από τη ΝΔ. Την επόμενη ημέρα έγινε ονομαστική ψηφοφορία για νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με 151 επιστολικές ψήφους, 73 από τη ΝΔ και 78 από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης»
