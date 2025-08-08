Με τον Ρούμπιο μίλησε τηλεφωνικά ο Μητσοτάκης - Συζήτησαν για τη Λιβύη και την ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας

Συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση Αθήνας και Ουάσινγκτον για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ - Η ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ