Χατζηβασιλείου από Μαδρίτη: Πολυεπίπεδη η συνεργασία Ελλάδας και Ισπανίας – Ανοίγουν νέοι δρόμοι στο εμπόριο και τις επενδύσεις

«Η οικονομική συνεργασία Ελλάδας – Ισπανίας μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο βάθος και στρατηγική προοπτική», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, από τη Μαδρίτη.Ο κ. Χατζηβασιλείου βρίσκεται στη Μαδρίτη επικεφαλής ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, συνοδευόμενος από εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων από τους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, των μεταφορών, των τροφίμων, της υγείας, των υπηρεσιών, του λιανεμπορίου και της πληροφορικής.Ο ΥΦΥΠΕΞ συναντήθηκε με την Ισπανίδα Υφυπουργό Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. María Amparo López Senovilla, με την οποία συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.Ακολούθως, χαιρέτισε το Επιχειρηματικό Συνέδριο Ελλάδας – Ισπανίας. Ο Υφυπουργός τόνισε τη σημασία της εξωστρέφειας ως στρατηγικής επιλογής της χώρας μας, επισημαίνοντας ότι «η πολιτική σταθερότητα και οι διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως αξιόπιστου επιχειρηματικού εταίρου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού».Αναφερόμενος στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, σημείωσε ότι η Ισπανία κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας. «Η Ισπανία, το 2024, αναδείχθηκε στον 8ο σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, με όγκο 1,56 δισ. ευρώ», πρόσθεσε. Επίσης, υπογράμμισε ότι η Ισπανία μπορεί να αποτελέσει την πύλη για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Λατινική Αμερική.«Η Ελλάδα και η Ισπανία συνδέονται με κοινές αξίες, κοινές αρχές και βαθιά φιλία. Ως στενοί εταίροι στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συνεργαζόμαστε σε πολλαπλά επίπεδα για την προώθηση των κοινών μας στόχων», τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου.Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μαδρίτης, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρό του, κ. Ángel Asensio, με τον οποίο συζήτησαν για τις ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών.Τέλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών απευθύνθηκε στα μέλη του Elcano Royal Institute for International and Strategic Studies, ένα από τα κορυφαία ισπανικά think tanks στρατηγικής ανάλυσης, συζητώντας για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, καθώς και για το μετασχηματισμό της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.Όπως δήλωσε, «η Ελλάδα και η Ισπανία, δύο χώρες που βρίσκονται στα γεωγραφικά άκρα της Μεσογείου, έχουν αποδείξει ότι μοιράζονται κοινές αξίες και στρατηγικά συμφέροντα. Η στενή μας συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του σχήματος MED9, αναδεικνύει το κοινό μας όραμα για μια Ευρώπη με ενεργειακή αυτάρκεια και γεωπολιτική σταθερότητα. Οι χώρες μας έχουν τη βούληση και την ικανότητα να προωθήσουν πολιτικές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την περιφερειακή συνεργασία, τόσο εντός της Μεσογείου όσο και με εταίρους στη Μέση Ανατολή και την Αφρική».Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. «Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες, διαμορφώνουμε ενεργά το μέλλον της Ελλάδας ως αξιόπιστου κόμβου πληροφορικής, ενέργειας, logistics και εμπορίου, αξιοποιώντας την κομβική γεωγραφική της θέση», υπογράμμισε.