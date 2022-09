Ξεκινά σήμερα το φεστιβάλ για τα 48 χρόνια ΠΑΣΟΚ

Κλείσιμο

Όλα έτοιμα είναι στο Ζάππειο για το εορταστικό διήμερο του ΠΑΣΟΚ. Φέτος, συμπληρώνονται 48 χρόνια από την ίδρυση του και η Χαριλάου Τρικούπη, αποφάσισε να γιορτάσει το γεγονός διοργανώνοντας σήμερα και αύριο φεστιβάλ, που στόχο έχει να φέρει πιο κοντά τους νέους απαντώντας στους προβληματισμούς τους σε θέματα οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.Είναι χαρακτηριστικό ότι θα στηθούν πολλαπλά περίπτερα που αφορούν την ισότητα, την έμφυλη βία, τη ζωοφιλία, την κοινωνική κατοικία ενώ είναι προγραμματισμένο και θεματικό τραπέζι. Παράλληλα, θα υπάρχει ειδικός χώρος για αθλητικές δραστηριότητες, όπως, μπάσκετ, πινγκ πονγκ, parkour κι άλλα.Την ίδια ώρα, στο αίθριο του Ζαππείου θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων αφιερωμένη στον ιστορικό ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, τους σταθμούς στην άρρηκτα συνδεδεμένη ιστορία του Κινήματος και της χώρας καθώς και την Μελίνα Μερκούρη με έμφαση στο όραμα της για την επιστροφή τωνΘα στηθεί και ειδικός χώρος για graffiti art με θέμα την 3η του Σεπτέμβρη. Από μια ημέρα γιορτής δε θα μπορούσε να λείπει βέβαια και η μουσική, για αυτό και αφού ολοκληρωθούν οι stand up παραστάσεις θα ακολουθήσει μουσική από dj.Το Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του προέδρου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του θα έχει αναφορές σε θέματα Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση- στις 18:30 προγραμματίζεται θεματικό τραπέζι διαλόγου για την εργασιακή επισφάλεια των νέων-παράλληλες αθλητικές δραστηριότητες (μπάσκετ, πινγκ πονγκ, επίδειξη parkour κ.α.)-graffiti art με θέμα την 3η του Σεπτέμβρη-στις 20:00 ανοιχτό εργαστήριο για την ψηφιακή καινοτομία και την start up επιχειρηματικότητα- στις 21:00 stand up comedy (Δ. Μακαλιάς, Γ. Αγγελόπουλος, Γ. Σαρακατσάνης) και αργότερα DJ party.-στις 18:30 θεματική συζήτηση για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες-στις 19:30 ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής