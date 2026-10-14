Η BMW 120 M Sport τώρα με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ στη Σπανός ΑΕ
Η BMW 120 M Sport τώρα με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ στη Σπανός ΑΕ
Η BMW Σειρά 1 συνδυάζει τη συναρπαστική δυναμική της οδήγησης με σπορ σχεδίαση και πρωτοποριακή τεχνολογία. Το εσωτερικό είναι σύγχρονο και δυναμικό, ενώ η εξωτερική εμφάνιση μοναδική και ξεχωριστή. Τώρα είναι πιο εύκολη η απόκτησή της, με νέα τιμή και προνομιακή χρηματοδότηση με μηδενικό επιτόκιο.
Η Σειρά 1 της BMW έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2004. Εικοσιδύο χρόνια μετά, ο «Άσσος» έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της γερμανικής Μάρκας, και πλέον βρίσκεται στην τέταρτη γενιά του, με κωδικό F70.
Πιστό στη «συνταγή» της BMW, το αυτοκίνητο συνδυάζει το δυναμισμό με την πολυτέλεια. Το χαμηλό ρύγχος, τα φαρδιά χαρακτηριστικά «νεφρά» και τα διαγώνια φώτα εμπρός, μαζί με τις σμιλευμένες επιφάνειες, καθιστούν το σύνολο σπορτίφ, χωρίς να καταφεύγουν σε ακρότητες.
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