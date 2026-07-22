Linktour Alumi: Το νέο μικρό των 8.900 ευρώ που ήρθε Ελλάδα και συζητήθηκε στο Economist

Το νέο ηλεκτρικό Linktour Alumi, που διαθέτει στην ελληνική αγορά η FMS Group, παρουσίασε τις δυνατότητές του στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ηλεκτροκίνησης στις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.