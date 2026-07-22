Linktour Alumi: Το νέο μικρό των 8.900 ευρώ που ήρθε Ελλάδα και συζητήθηκε στο Economist
Linktour Alumi: Το νέο μικρό των 8.900 ευρώ που ήρθε Ελλάδα και συζητήθηκε στο Economist
Το νέο ηλεκτρικό Linktour Alumi, που διαθέτει στην ελληνική αγορά η FMS Group, παρουσίασε τις δυνατότητές του στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ηλεκτροκίνησης στις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
UPD:
Το νέο Linktour Alumi βρέθηκε στο επίκεντρο του φετινού συνεδρίου του Economist στην Αθήνα, συμμετέχοντας μέσω της εταιρείας ασφαλείας GR Genesis.
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