Πέντε microtrend στο μακιγιάζ που θα βλέπουμε παντού τον χειμώνα του 2026

Κάποια βράδια το μακιγιάζ δείχνει πιο ενδιαφέρον λίγο πριν ξεβαφτούμε. Όταν το μολύβι έχει σβήσει απαλά γύρω από τα μάτια, η σκιά έχει χάσει τη συμμετρία της και στα χείλη έχει μείνει μια υποψία μπορντό υπότονου από το κραγιόν που φορέσαμε ώρες πριν. Αυτή την ελαφρώς ατίθαση γοητεία μοιάζει να υιοθετεί το μακιγιάζ τον χειμώνα του 2026, αποκτώντας μια πιο ανυπάκουη, πιο ροκ διάθεση.Οι τέλειες γραμμές χαλαρώνουν, οι υφές μάς προσκαλούν να τις δουλέψουμε με τα δάχτυλα και πολλή λάμψη στα βλέφαρα συνδυάζεται με μια επιδερμίδα που διατηρεί τη φυσική της όψη. Οι μικρές ατέλειες γίνονται μέρος του αποτελέσματος και αφήνουν χώρο για κάτι πιο αυθόρμητο, πιο προσωπικό, πιο αληθινό.Τα πέντε microtrend που ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν μάς δίνουν την αφορμή να πειραματιστούμε, να κάνουμε λάθη και να δημιουργήσουμε ένα μακιγιάζ πολύ πιο προσωπικό.