Ιμάν Κελίφ: Επιστρέφει τον Δεκέμβριο στη δράση στο Παρίσι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας

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Η 27χρονη Αλγερινή πυγμάχος Ιμάν Κελίφ, «χρυσή» Ολυμπιονίκης στο Παρίσι -στην κατηγορία -66κ.-, η βρισκόταν στο επίκεντρο της διαμάχης για εβδομάδες για το φύλο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρόκειται να επιστρέψει στο ρινγκ για πρώτη φορά από τότε που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι, σε προγραμματισμένο αγώνα στις 15 Δεκεμβρίου στην ίδια πόλη όπου έγινε Ολυμπιονίκης.Η Αλγερινή Χέλιφ, η οποία αναγκάστηκε να αποχωρήσει από έναν επαγγελματικό αγώνα με την Τζούλια Ίγκελ τον Απρίλιο λόγω τραυματισμού, θα αντιμετωπίσει την 21χρονη Ολλανδέζα πυγμάχο Κλαρίντα Σαράμπια σε έναν αγώνα έξι γύρων.Ο αγώνας με τη Σαράμπια, η οποία κατέχει αήττητο επαγγελματικό ρεκόρ 4-0, ανακοινώθηκε σήμερα (6/11) σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι.Η Κελίφ δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημες διοργανώσεις από τότε που κατέκτησε το χρυσό στην κατηγορία ημιμεσαίων βαρών γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εν μέσω διαμάχης για το φύλο της σχετικά με την επιλεξιμότητά της, αφού η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας την απέκλεισε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 βάσει τεστ φυλετικών χρωμοσωμάτων.Σε ένα βίντεο που προωθούσε τον επερχόμενο αγώνα, η Κελίφ είπε ότι δεν τα παράτησε ποτέ παρά τη μακρά απουσία της από το ρινγκ.«Οι μέρες έγιναν εβδομάδες, οι εβδομάδες έγιναν μήνες. Περίμενα, αμφέβαλλα. Αλλά βαθιά μέσα μου, η φωτιά δεν έσβησε ποτέ. Πίσω από κλειστές πόρτες, συνέχισα να αγωνίζομαι», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε το Stair Event στο Instagram.«Επειδή αυτός ο αγώνας δεν ήταν ποτέ μόνο δικός μου. Ήταν για όλους όσους τόλμησαν να είναι, για όλους όσους αρνήθηκαν να τα παρατήσουν», πρόσθεσε.Η World Boxing, η οποία θα επιβλέπει τους αγώνες πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, αφού της χορηγήθηκε προσωρινή αναγνώριση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, πέρυσι ανακοίνωσε υποχρεωτικό έλεγχο φύλου για όλους τους πυγμάχους στους αγώνες της.Τον Φεβρουάριο, η Κελίφ δήλωσε ότι ήταν ανοιχτή σε γενετικό έλεγχο μόνο εάν διενεργούνταν από τη διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).Όταν ρωτήθηκε αν θα υπερασπιστεί τον Ολυμπιακό της τίτλο το 2028, η Κελίφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν μπορώ να απαντήσω, επειδή έχω υποβάλει καταγγελίες κατά της World Boxing σχετικά με τα τεστ φύλου».Ωστόσο, ο Καμέλ Αμπντεσελάμ, ο οποίος προπονεί τον Χελίφ μαζί με τον Νάσερ Λαλάουι, δήλωσε ότι δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο:«Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να αγωνιστεί ξανά στους Αγώνες. Είναι ήδη Ολυμπιονίκης», είπε χαρακτηριστικά.