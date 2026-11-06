Για 30 νεκρούς μετά από πλήγματα του «Σαουδάραβα εχθρού» σε αγορά στην Ταΐζ κάνουν λόγο οι Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Υεμένη Νεκροί Τραυματίες Άμαχος πληθυσμός Σαουδική Αραβία

Για 30 νεκρούς μετά από πλήγματα του «Σαουδάραβα εχθρού» σε αγορά στην Ταΐζ κάνουν λόγο οι Χούθι

«Τα σωστικά συνεργεία και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό σορών κάτω από τα ερείπια», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι

Για 30 νεκρούς μετά από πλήγματα του «Σαουδάραβα εχθρού» σε αγορά στην Ταΐζ κάνουν λόγο οι Χούθι
UPD:
Οι Χούθι της Υεμένης έκαναν λόγο σήμερα για 30 νεκρούς σε πλήγματα σε αγορά στο δυτικό τμήμα της χώρας, αποδίδοντάς τα στη Σαουδική Αραβία, ενώ το κυβερνητικό στρατόπεδο κατηγόρησε τους φιλοϊρανούς μαχητές για την επίθεση αυτή.

«Η αεροπορία του Σαουδάραβα εχθρού διεξήγαγε πλήγματα στοχοθετώντας μια αγορά στο κυβερνείο της Ταΐζ, προκαλώντας τον θάνατο 30 ανθρώπων κα τον τραυματισμό άλλων οχγώ μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλ Ασμπάχι, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Saba που πρόσκειται στου Υεμενίτες αντάρτες.

Επίσης, ανέφερε ότι τα σωστικά συνεργεία και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό σορών κάτω από τα ερείπια.


Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές που εξαρτώνται από την κυβέρνηση απέδωσαν την ευθύνη του βομβαρδισμού στην ένοπλη οργάνωση.
UPD:

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης