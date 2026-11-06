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Για 30 νεκρούς μετά από πλήγματα του «Σαουδάραβα εχθρού» σε αγορά στην Ταΐζ κάνουν λόγο οι Χούθι
Για 30 νεκρούς μετά από πλήγματα του «Σαουδάραβα εχθρού» σε αγορά στην Ταΐζ κάνουν λόγο οι Χούθι
«Τα σωστικά συνεργεία και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό σορών κάτω από τα ερείπια», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι
UPD:
Οι Χούθι της Υεμένης έκαναν λόγο σήμερα για 30 νεκρούς σε πλήγματα σε αγορά στο δυτικό τμήμα της χώρας, αποδίδοντάς τα στη Σαουδική Αραβία, ενώ το κυβερνητικό στρατόπεδο κατηγόρησε τους φιλοϊρανούς μαχητές για την επίθεση αυτή.
«Η αεροπορία του Σαουδάραβα εχθρού διεξήγαγε πλήγματα στοχοθετώντας μια αγορά στο κυβερνείο της Ταΐζ, προκαλώντας τον θάνατο 30 ανθρώπων κα τον τραυματισμό άλλων οχγώ μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλ Ασμπάχι, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Saba που πρόσκειται στου Υεμενίτες αντάρτες.
Επίσης, ανέφερε ότι τα σωστικά συνεργεία και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό σορών κάτω από τα ερείπια.
Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές που εξαρτώνται από την κυβέρνηση απέδωσαν την ευθύνη του βομβαρδισμού στην ένοπλη οργάνωση.
«Η αεροπορία του Σαουδάραβα εχθρού διεξήγαγε πλήγματα στοχοθετώντας μια αγορά στο κυβερνείο της Ταΐζ, προκαλώντας τον θάνατο 30 ανθρώπων κα τον τραυματισμό άλλων οχγώ μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλ Ασμπάχι, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Saba που πρόσκειται στου Υεμενίτες αντάρτες.
Επίσης, ανέφερε ότι τα σωστικά συνεργεία και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό σορών κάτω από τα ερείπια.
#MiddleEast: Yemen's #Houthi rebels said #Saudi strikes on a vegetable market in Taiz Province on Friday killed 20 people, while local authorities accused the Iran-backed group of being behind the attack. https://t.co/bmR67joT6t— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) November 6, 2026
Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές που εξαρτώνται από την κυβέρνηση απέδωσαν την ευθύνη του βομβαρδισμού στην ένοπλη οργάνωση.
UPD:
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