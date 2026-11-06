Το νέο θέμα του Met Gala αναδεικνύει την ομορφιά της καθημερινότητας

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη νέα έκθεση που θα πλαισιώσει τη φετινή διοργάνωση, μετά τις αντιδράσεις για το αρχικά προγραμματισμένο αφιέρωμα στον John Galliano.