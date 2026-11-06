Το νέο θέμα του Met Gala αναδεικνύει την ομορφιά της καθημερινότητας
MARIE CLAIRE

Το νέο θέμα του Met Gala αναδεικνύει την ομορφιά της καθημερινότητας

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη νέα έκθεση που θα πλαισιώσει τη φετινή διοργάνωση, μετά τις αντιδράσεις για το αρχικά προγραμματισμένο αφιέρωμα στον John Galliano.

Το νέο θέμα του Met Gala αναδεικνύει την ομορφιά της καθημερινότητας
Από τον περασμένο Αύγουστο, όταν το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ακύρωσε την έκθεση αφιερωμένη στον John Galliano, τα σενάρια για το νέο θέμα του Met Gala 2027 διαδέχονταν το ένα το άλλο. Το αρχικό αφιέρωμα προμήνυε μια εξερεύνηση της υπερβολής και των κορυφαίων στιγμών της υψηλής ραπτικής. Τελικά, το Ινστιτούτο Κοστουμιού άλλαξε εντελώς κατεύθυνση, επιλέγοντας το «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης