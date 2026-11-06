Το νέο θέμα του Met Gala αναδεικνύει την ομορφιά της καθημερινότητας
Το νέο θέμα του Met Gala αναδεικνύει την ομορφιά της καθημερινότητας
Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη νέα έκθεση που θα πλαισιώσει τη φετινή διοργάνωση, μετά τις αντιδράσεις για το αρχικά προγραμματισμένο αφιέρωμα στον John Galliano.
Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη νέα έκθεση που θα πλαισιώσει τη φετινή διοργάνωση, μετά τις αντιδράσεις για το αρχικά προγραμματισμένο αφιέρωμα στον John Galliano.
Από τον περασμένο Αύγουστο, όταν το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ακύρωσε την έκθεση αφιερωμένη στον John Galliano, τα σενάρια για το νέο θέμα του Met Gala 2027 διαδέχονταν το ένα το άλλο. Το αρχικό αφιέρωμα προμήνυε μια εξερεύνηση της υπερβολής και των κορυφαίων στιγμών της υψηλής ραπτικής. Τελικά, το Ινστιτούτο Κοστουμιού άλλαξε εντελώς κατεύθυνση, επιλέγοντας το «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday».
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