Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο ισπανικό Δημόσιο για απάτη με κονδύλια της ΕΕ μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Στο μικροσκόπιο ο τρόπος που αξιοποιήθηκε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 111,6 εκατ. ευρώ για εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης - Σεβίλλης

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον απόηχο Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, όπου έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι.



Την έναρξη της έρευνας επιβεβαίωσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ σχετικές πληροφορίες είχαν προηγουμένως μεταφέρει πηγές με γνώση της υπόθεσης.







Έρευνες σε τρεις δημόσιους φορείς Στο πλαίσιο των ερευνών, στελέχη της Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας (UCO) της ισπανικής Πολιτικής Προστασίας (Guardia Civil) μετέβησαν στις 09:30 το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις τριών δημόσιων οργανισμών, προκειμένου να ζητήσουν έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί στη γραμμή.



Πρόκειται για τον Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών (ADIF), την Κρατική Υπηρεσία Σιδηροδρομικής Ασφάλειας (AESF) και το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ισπανίας.







Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρίνισε ότι η έρευνα ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Δεύτερη έρευνα μετά το δυστύχημα στο Αδαμούθ Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ενδεχόμενη απάτη με κοινοτικά κονδύλια για εργασίες στον συγκεκριμένο σιδηροδρομικό άξονα, ο οποίος αποτελεί την παλαιότερη γραμμή υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας.



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Η συγκεκριμένη έρευνα ξεκίνησε 11 ημέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Αδαμούθ της Κόρδοβας, τον Ιανουάριο του 2026, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 46 άνθρωποι.



Έτσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει πλέον δύο παράλληλες έρευνες για πιθανές οικονομικές παρατυπίες σε έργα που πραγματοποιήθηκαν στη γραμμή Μαδρίτης - Σεβίλλης, με αφορμή δύο διαφορετικά πολύνεκρα δυστυχήματα μέσα στο ίδιο έτος.



Στο επίκεντρο ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 111,6 εκατ. ευρώ Κοινό στοιχείο των δύο ερευνών αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η Ισπανία αξιοποίησε ευρωπαϊκή επιχορήγηση ύψους 111.646.340 ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2024.



Έρευνα για πιθανή απάτη και κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας, σηματοδότησης και επικοινωνιών στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης - Σεβίλλης ξεκίνησε η, στον απόηχο του πολύνεκρου δυστυχήματος της 28ης Οκτωβρίου 2026 στην, στην επαρχία του Τολέδο, όπου έχασαν τη ζωή τουςΤην έναρξη της έρευνας επιβεβαίωσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ σχετικές πληροφορίες είχαν προηγουμένως μεταφέρει πηγές με γνώση της υπόθεσης.Η νέα έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια για τις εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν παράλληλα να διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος Στο πλαίσιο των ερευνών, στελέχη τηςτης ισπανικής Πολιτικής Προστασίας (Guardia Civil) μετέβησαν στις 09:30 το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να ζητήσουν έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί στη γραμμή.Πρόκειται για τον Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών (), την Κρατική Υπηρεσία Σιδηροδρομικής Ασφάλειας () και το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ισπανίας.Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε υπεξαίρεση ή παράνομη χρήση ευρωπαϊκών πόρων που είχαν διατεθεί για τις εργασίες συντήρησης της γραμμής υψηλής ταχύτητας.Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρίνισε ότι η έρευνα ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ενδεχόμενη απάτη με κοινοτικά κονδύλια για εργασίες στον συγκεκριμένο σιδηροδρομικό άξονα, ο οποίος αποτελεί την παλαιότερη γραμμή υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας.Τον περασμένο Μάρτιο είχε γίνει γνωστό ότι στις 30 Ιανουαρίου είχε κινηθεί άλλη έρευνα για πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που είχαν διατεθεί για τη συντήρηση της ίδιας υποδομής.Η συγκεκριμένη έρευνα ξεκίνησεμετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στοτης, τον Ιανουάριο του 2026, στο οποίο έχασαν τη ζωή τουςΈτσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει πλέον δύο παράλληλες έρευνες για πιθανές οικονομικές παρατυπίες σε έργα που πραγματοποιήθηκαν στη γραμμή Μαδρίτης - Σεβίλλης, με αφορμή δύο διαφορετικά πολύνεκρα δυστυχήματα μέσα στο ίδιο έτος.Κοινό στοιχείο των δύο ερευνών αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ηαξιοποίησε ευρωπαϊκή επιχορήγηση ύψους, η οποία εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2024.

Η χρηματοδότηση προοριζόταν για τη συνολική αναβάθμιση της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης - Σεβίλλης, της παλαιότερης σιδηροδρομικής υποδομής αυτού του τύπου στην Ισπανία.



Στο χρηματοδοτικό πακέτο περιλαμβάνονταν εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών και στρωτήρων, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).



Στο πλαίσιο και των δύο ερευνών, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει τις συμβάσεις και τα αρχεία εκτέλεσης των έργων που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα τμήματα της γραμμής όπου σημειώθηκαν τα δυστυχήματα.



Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρηματοδότησης και αν οι εργασίες που είχαν εγκριθεί εκτελέστηκαν όπως προβλεπόταν.