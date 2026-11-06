Άμεση ανάλυση: Βλέπουμε το κραχ της ΑΙ ή ένα απλό «ξεφούσκωμα»;

Η πτώση των μετοχών της Τεχνητής Νοημοσύνης συμπαρασύρει τα διεθνή Χρηματιστήρια, με τον Τραμπ να επιρρίπτει ευθύνες στους Δημοκρατικούς - Είναι όμως αυτή η πραγματική αιτία ή μήπως οι επενδυτές αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους, βλέποντας τρισεκατομμύρια δολάρια να επενδύονται στο AI χωρίς τα αναμενόμενα κέρδη;