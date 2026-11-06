Άμεση ανάλυση: Βλέπουμε το κραχ της ΑΙ ή ένα απλό «ξεφούσκωμα»;
Άμεση ανάλυση: Βλέπουμε το κραχ της ΑΙ ή ένα απλό «ξεφούσκωμα»;
Η πτώση των μετοχών της Τεχνητής Νοημοσύνης συμπαρασύρει τα διεθνή Χρηματιστήρια, με τον Τραμπ να επιρρίπτει ευθύνες στους Δημοκρατικούς - Είναι όμως αυτή η πραγματική αιτία ή μήπως οι επενδυτές αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους, βλέποντας τρισεκατομμύρια δολάρια να επενδύονται στο AI χωρίς τα αναμενόμενα κέρδη;
Η απότομη και μεγάλη πτώση των μετοχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, που προκάλεσε γενικευμένη πτώση των μετοχών στα Χρηματιστήρια, αποδίδεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και από πολλούς αναλυτές στους Δημοκρατικούς. Ο Τραμπ δήλωσε ότι φταίνε οι Δημοκρατικοί, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να εμποδίσουν τη δημιουργία νέων Data Centres σε ορισμένες περιοχές στις ΗΠΑ και αυτό θα καθυστερήσει την ανάπτυξη των τεχνολογικών εταιρειών. Η ανάλυση αυτή δεν ευσταθεί και πολύ, αφού οι επενδύσεις σε data centres μπορούν να μετακινηθούν από τις μη φιλικές πολιτείες των ΗΠΑ, στις φιλικές και να υλοποιηθούν εκεί. Το ερώτημα είναι ποιος θέλει να πληρώσει κιάλια λεφτά για επενδύσεις στο ΑΙ, πριν καν δει μια έστω και μικρή κερδοφορία.
Η αλήθεια είναι ότι οι μετοχές των εταιρειών που παράγουν την Τεχνητή Νοημοσύνη αντιμετωπίζουν ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι δεν βγάζουν κέρδη όπως περίμεναν οι επενδυτές που έχουν επενδύσει σε αυτές τρισεκατομμύρια δολάρια και ότι ζητάνε επιπλέον επενδύσεις, τουλάχιστον ακόμη 800 δισ. δολάρια.
Η καθυστέρηση λοιπόν που ενδεχομένως προκαλέσουν οι Δημοκρατικοί στην κατασκευή νέων Data Centers, είναι η βολική αφορμή για να ξεφουσκώσουν οι υπερβολικά αποτιμημένες τιμές των εταιρειών ΑΙ. Η αληθινή αιτία είναι η κακή προοπτική για τα κέρδη τους.
Πόσο θα πέσουν αυτές οι μετοχές, αν θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες η πτώση ή όχι, δεν το ξέρει κανείς ακόμη. Πάντως αν πράγματι οι επενδυτές τεκμηριώσουν την εκτίμηση ότι δεν θα δουν σύντομα κέρδη, είναι λογικό να ρευστοποιήσουν μέρος τουλάχιστον των επενδύσεων τους, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη χαμηλότερες τιμές των μετοχών. Αν η πτώση αυτή συνεχιστεί τώρα, θα ισορροπήσουν σύντομα τα πράγματα. Αν διακοπεί, ίσως να επανέλθει μετά από λίγο καιρό.
Εξάλλου το σκάσιμο της φούσκας του ΑΙ συζητιέται πολύ καιρό στα επενδυτικά γραφεία και έχουμε δει στη διαδρομή αρκετά «ψευτοσκασίματα», δηλαδή ξαφνικές υποχωρήσεις των τιμών. Δεν ξέρουμε αν αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ένα ακόμη παροδικό ξεφούσκωμα, ή το πραγματικό σκάσιμο αυτής της φούσκας.
Το κακό είναι ότι οι τεχνολογικές αυτές μετοχές, συμπαρασύρουν στην πτώση τους το σύνολο των αγορών, οι οποίες βρίσκονται μεν σε υψηλά επίπεδα, αλλά δεν είναι εξίσου υπερτιμημένες.
Και καθώς όλες οι μετοχές πέφτουν, σε ορισμένους κλάδους θα παρουσιαστούν σύντομα επενδυτικές ευκαιρίες.
Η κρίση λοιπόν στις μετοχές τεχνολογίας είναι δικαιολογημένη λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων στα έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πτώση των υπολοίπων κλάδων εντάσσεται στη λογική του πανικού στις αγορές, όμως αν αυτή η κρίση εξελιχθεί γρήγορα και κρατήσει λίγο καιρό, η διόρθωση των τιμών θα είναι εξυγιαντική.
Φυσικά η πορεία των αγορών επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται και με τη συσσωρευμένη γεωπολιτική αστάθεια, την ενεργειακή κρίση, τους πολέμους, ακόμη και με τους ηλεκτρονικούς πολέμους που διεξάγονται μεταξύ χάκερς διαφόρων εθνικοτήτων και σκοπιμοτήτων, από όλες τις χώρες.
Πάντως πέραν του ασταθούς γενικού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η κατάρρευση των μετοχών των εταιρειών που σχετίζονται με το AI, είναι μια μάλλον χωριστή περίπτωση.
Η αλήθεια είναι ότι οι μετοχές των εταιρειών που παράγουν την Τεχνητή Νοημοσύνη αντιμετωπίζουν ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι δεν βγάζουν κέρδη όπως περίμεναν οι επενδυτές που έχουν επενδύσει σε αυτές τρισεκατομμύρια δολάρια και ότι ζητάνε επιπλέον επενδύσεις, τουλάχιστον ακόμη 800 δισ. δολάρια.
Η καθυστέρηση λοιπόν που ενδεχομένως προκαλέσουν οι Δημοκρατικοί στην κατασκευή νέων Data Centers, είναι η βολική αφορμή για να ξεφουσκώσουν οι υπερβολικά αποτιμημένες τιμές των εταιρειών ΑΙ. Η αληθινή αιτία είναι η κακή προοπτική για τα κέρδη τους.
Πόσο θα πέσουν αυτές οι μετοχές, αν θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες η πτώση ή όχι, δεν το ξέρει κανείς ακόμη. Πάντως αν πράγματι οι επενδυτές τεκμηριώσουν την εκτίμηση ότι δεν θα δουν σύντομα κέρδη, είναι λογικό να ρευστοποιήσουν μέρος τουλάχιστον των επενδύσεων τους, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη χαμηλότερες τιμές των μετοχών. Αν η πτώση αυτή συνεχιστεί τώρα, θα ισορροπήσουν σύντομα τα πράγματα. Αν διακοπεί, ίσως να επανέλθει μετά από λίγο καιρό.
Εξάλλου το σκάσιμο της φούσκας του ΑΙ συζητιέται πολύ καιρό στα επενδυτικά γραφεία και έχουμε δει στη διαδρομή αρκετά «ψευτοσκασίματα», δηλαδή ξαφνικές υποχωρήσεις των τιμών. Δεν ξέρουμε αν αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ένα ακόμη παροδικό ξεφούσκωμα, ή το πραγματικό σκάσιμο αυτής της φούσκας.
Το κακό είναι ότι οι τεχνολογικές αυτές μετοχές, συμπαρασύρουν στην πτώση τους το σύνολο των αγορών, οι οποίες βρίσκονται μεν σε υψηλά επίπεδα, αλλά δεν είναι εξίσου υπερτιμημένες.
Και καθώς όλες οι μετοχές πέφτουν, σε ορισμένους κλάδους θα παρουσιαστούν σύντομα επενδυτικές ευκαιρίες.
Η κρίση λοιπόν στις μετοχές τεχνολογίας είναι δικαιολογημένη λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων στα έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πτώση των υπολοίπων κλάδων εντάσσεται στη λογική του πανικού στις αγορές, όμως αν αυτή η κρίση εξελιχθεί γρήγορα και κρατήσει λίγο καιρό, η διόρθωση των τιμών θα είναι εξυγιαντική.
Φυσικά η πορεία των αγορών επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται και με τη συσσωρευμένη γεωπολιτική αστάθεια, την ενεργειακή κρίση, τους πολέμους, ακόμη και με τους ηλεκτρονικούς πολέμους που διεξάγονται μεταξύ χάκερς διαφόρων εθνικοτήτων και σκοπιμοτήτων, από όλες τις χώρες.
Πάντως πέραν του ασταθούς γενικού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η κατάρρευση των μετοχών των εταιρειών που σχετίζονται με το AI, είναι μια μάλλον χωριστή περίπτωση.
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