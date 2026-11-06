Η Martine Rose αναλαμβάνει τη καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Balenciaga
Η Martine Rose αναλαμβάνει τη καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Balenciaga
Η είδηση ακολουθεί την αποχώρηση του Pierpaolo Piccioli, έπειτα από λιγότερους από 18 μήνες στη θέση.
Η είδηση ακολουθεί την αποχώρηση του Pierpaolo Piccioli, έπειτα από λιγότερους από 18 μήνες στη θέση.
Η Martine Rose είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Balenciaga, διαδεχόμενη τον Pierpaolo Piccioli, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του οίκου από τον Μάιο του 2025. Αναλαμβάνει επισήμως στις 16 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή.
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