Η Martine Rose αναλαμβάνει τη καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Balenciaga
MARIE CLAIRE

Η Martine Rose αναλαμβάνει τη καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Balenciaga

Η είδηση ακολουθεί την αποχώρηση του Pierpaolo Piccioli, έπειτα από λιγότερους από 18 μήνες στη θέση.

Η Martine Rose αναλαμβάνει τη καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Balenciaga
Η Martine Rose είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Balenciaga, διαδεχόμενη τον Pierpaolo Piccioli, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του οίκου από τον Μάιο του 2025. Αναλαμβάνει επισήμως στις 16 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή.

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