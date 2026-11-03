Το κρεμμύδι και άλλα αλλόκοτα τεστ εγκυμοσύνης ανά τους αιώνες

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας οι γυναίκες αναζητούσαν τρόπο να επιβεβαιώσουν την εγκυμοσύνη τους όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ποια ήταν όμως τα τεστ πριν από τη σύγχρονη εποχή, που απλά αρκεί ένα μικρό δείγμα από τα ούρα μας για να έχουμε μια απάντηση;