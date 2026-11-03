Το κρεμμύδι και άλλα αλλόκοτα τεστ εγκυμοσύνης ανά τους αιώνες
Το κρεμμύδι και άλλα αλλόκοτα τεστ εγκυμοσύνης ανά τους αιώνες
Τουλάχιστον ένα από αυτά, αποδείχτηκε αρκετά ακριβές μεταγενέστερα
Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας οι γυναίκες αναζητούσαν τρόπο να επιβεβαιώσουν την εγκυμοσύνη τους όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ποια ήταν όμως τα τεστ πριν από τη σύγχρονη εποχή, που απλά αρκεί ένα μικρό δείγμα από τα ούρα μας για να έχουμε μια απάντηση;
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα