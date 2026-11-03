Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία
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Κλέλια Ανδριολάτου Δομινικανή Δημοκρατία

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία

Το μοντέλο και ηθοποιός πόζαρε πόζαρε με φλοράλ μπικίνι

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με φόντο τους φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία φωτογραφήθηκε η Κλέλια Ανδριολάτου, δείχνοντας στους ακολούθους της στιγμές από το ταξίδι της.

Τις τελευταίες ημέρες, το μοντέλο και ηθοποιός έκανε μία απόδραση στον εξωτικό προορισμό, δημοσιεύοντας εικόνες τόσο από τοπία όπου επισκέφτηκε, όσο και δικά της στιγμιότυπα. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την Πούντα Κάνα.

Στις φωτογραφίες, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίζεται με ένα φλοράλ μπικίνι και μακρυμάνικο τοπ να ποζάρει στη λευκή άμμο με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά νερά.  «Ανατροπή: έχουμε Νοέμβριο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία


Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε φοίνικες στη Δομινικανή Δημοκρατία
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ

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