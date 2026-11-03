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Έκθεση The 90s: Art and Fashion ή αλλιώς τα 90s ήταν πιο ωραία στη φαντασία μου
MARIE CLAIRE

Έκθεση The 90s: Art and Fashion ή αλλιώς τα 90s ήταν πιο ωραία στη φαντασία μου

Έκθεση The 90s: Art and Fashion ή αλλιώς τα 90s ήταν πιο ωραία στη φαντασία μου
Θα έμπαινα στον πειρασμό να αγοράσω ακόμη και χαρτοπετσέτες αν είχαν πάνω τους εικόνα της Kate Moss. Πόσο μάλλον ένα εισιτήριο για την έκθεση της Tate Britain, αφιερωμένη στα 90s: τη δεκαετία της οποίας το coolness προσπαθούμε ακόμη να μιμηθούμε ανεπιτυχώς, του grunge και μιας αφιλτράριστης Cool Britannia διάθεσης.

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